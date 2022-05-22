В Крыму действует партизанское движение: собирают данные о передвижении российской техники

Во временно оккупированном Россией Крыму зафиксировали работу самоорганизованного партизанского движения. Активисты распространяют правду о войне в Украине среди местных жителей.

Соответствующее партизанское движение на полуострове собирает информацию о перемещении российских войск и техники. В то же время "обращают внимание" партизаны и на российских военных, участвующих в войне на территории материковой Украины.

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Оккупантам напоминают, что Крым – это Украина

Активисты прикрепляют к двери и авто военным России, которые воюют против Украины, так называемые предупреждения с напоминанием, что Крым – это Украина. Не обходят такие предупреждения и родственников русских захватчиков.

По информации Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, на полуострове продолжается передвижение военной техники врага и живой силы.

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Однако "мгновенное наказание" продолжает догонять кафиров и даже их оружие. Так, 18 мая по дороге близ села Ишунь, что по дороге в Красноперекопск, перевернулась колонна российской военной техники.

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Российская армия уже понесла катастрофические потери на войне против Украины. Еще 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что для возобновления боеспособности подразделения врага отправляются в Крым. В то же время, российские захватчики нарастили на полуострове системы противовоздушной обороны.

Кроме того, СМИ выяснили, что Россия вывела в Черное море из оккупированного Севастополя почти все корабли с крылатыми ракетами на борту.

Продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста пока неизвестно.

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