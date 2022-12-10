В небо поднялся столб дыма: в оккупированном Крыму горели казармы с сотнями "мобиков"

Утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Он охватил казармы, где размещали мобилизованных русских оккупантов.

В оккупированном Крыму горели казармы с сотнями "мобиков"

По предварительным данным, речь идет о сотнях или даже тысячах военных РФ. Соответствующие видео начали появляться в социальных сетях, сообщает 24 канал.

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Крым, в пгт Советское, сегодня, около 6 утра. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным – несколько тысяч) мобилизованных. Есть погибшие и раненые,

– пишут в сети.

На опубликованных кадрах видно, как пожар охватил большую площадь, огонь поднялся на несколько метров.

"Или что-то прилетело, или воины напились, на*уй" , – заявил очевидец на камеру.

Отмечается, что данные по потерям врага уточняются. В то же время, официальных подтверждений, что произошло, пока не было.

Казармы оккупантов в Крыму горят: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 10 декабря

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 10 декабря уже уничтожили 93 760 захватчиков, только за минувшие сутки – 370 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: