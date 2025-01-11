Оккупанты обустраивают опорные пункты в заброшенных зданиях Крыма, –"Атеш"

Агенты "Атэш" продолжают подрывать планы оккупантов во временно оккупированном Крыму. Они обнаружили, что российские военные используют заброшенные многоэтажки для обустройства своих опорных пунктов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Один из таких пунктов обнаружили в Евпатории.

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Где расположены опорные пункты в Крыму

В оккупированном Крыму российские военные используют заброшенные многоэтажки для обустройства своих опорных пунктов.

Агенту "Атеш" удалось разведать один из таких пунктов, который расположен в Евпатории.

Опорные пункты россиян в Евпатории / Фото "Атеш"

Территорию взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы. Возле пункта зафиксировано военную технику и личный состав,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что размещение военных объектов в гражданских застройках Крыма стало системной практикой оккупационных войск. В движении отметили, что такие действия имеют двойное назначение: обеспечение "обороны" полуострова и банальный "отжим" гражданских объектов для собственного обогащения.