В Крыму оккупанты продолжают незаконную мобилизацию украинцев в свою армию

В оккупированном Крыму продолжается уже 15 незаконная призывная кампания. Россияне заставляют украинцев воевать против собственного государства.

Денисова обратилась в Комиссию ООН

Все мобилизованные в основном являются гражданами Украины. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратила внимание на это преступление.

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В настоящее время продолжается 15 призывная кампания, начатая российской федерацией. Мобилизированные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины,

– рассказала Денисова.

Она отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Женевская конвенция запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, оказывающихся под его властью, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России учесть этот факт.

В России происходит скрытая мобилизация

У вражеского войска возникли большие проблемы с резервом, поэтому в России начали тайно проводить мобилизацию. По данным украинской разведки, в армию набирают так называемых "добровольцев". Среди них есть безработные и бывшие военные, проживающие в государствах, ранее бывших в составе Советского Союза.

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Этим "добровольцам" предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

Кроме того, оккупанты хитростями привлекают мужчин на войну. В частности, они распространяют информацию о сборе людей для оказания помощи жителям Донбасса и Мариуполя. Однако из-за большого количества убитых в Украине россияне не спешат вступать в армию. Напротив – они придумывают разные методы, как избежать мобилизации.

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