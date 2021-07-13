Куски льда, как вишни: в Крыму отдыхающих на пляже засыпал град – видео

В крымской Балаклаве в понедельник, 12 июля, выпал град размером, словно ягоды вишни. Люди, которые отдыхали на пляже, были вынуждены бежать и прятаться.

Отдыхающие спасались, как могли. Пока одни люди пытались закрыть себя от града зонтиками и полотенцами, другие – бежали под навесы. Взрослые закрывали собой детей.

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Люди шутят, что за считанные мгновения непогода превратила приятный морской отдых в настоящую игру на выживание.

Балаклаву засыпало градом: смотрите видео

"Заснеженный" пляж в Севастополе

Украинский военный Анатолий Штефан обнародовал кадры из Севастополя. На опубликованном видео видно, что местный пляж, будто засыпан снегом, все это – результат града, который накрыл город.

Что-то последние дни оккупированный Крым жестко бьет непогода,

– отметил Штефан.

Пляж в Севастополе "заснежило": смотрите видео

Непогода в Крыму: последние новости