Уровень ненависти к врагу – критический: в Крыму люди массово жгли российскую символику

Российский контингент продолжает находиться в Крыму. Впрочем, местные не слишком рады таким "гостям" и начали активно уничтожать российскую символику.

Напомним, что недавно агенты "Атеш" сообщили, что российские военнослужащие ПВО получили "рекомендацию" по эвакуации своих семей с полуострова. В частности, там отметили, что это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.

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Крымчане активно уничтожали российскую символику

Активисты движения "АТЕШ – Гражданская Сила" сообщают о значительном росте уровня ненависти к оккупационной власти в Крыму, что уже достиг критической точки. По их данным, вчера, 12 июня, крымчане массово сжигали флаги и другую символику российских оккупантов.

Многие из них пока не готовы показывать свои костры, в которых горели флаги России, на всеобщее обозрение,

– отмечают активисты.

Впрочем, в "Атеш" уверены, что день, когда возмущение крымчан достигнет пика и они массово выступят против оккупантов, уже очень близок.

Местные сжигают российскую символику: смотрите видео

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