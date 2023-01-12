В Крыму набирают людей в новые частные военные компании "Щит" и "Русич"

Оккупанты понимают, что испытывают серьезные трудности с мобилизацией. Для увеличения своего войска они решили создать новые частные военные компании. Их уже пополняют в Крыму.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 12 января. По данным ведомства, военные компании получили названия "Щит" и "Русич". К ним уже набирают желающих с оккупированного полуострова Крым.

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Завлекают деньгами и циничной ложью

Как отмечают в Генштабе, приглашают в эти военные компании бывших военнослужащих, а также других сотрудников силовых структур. В приоритете у врага – офицеры. Напомним, что с ними у оккупантов серьезный дефицит, ведь большинство погнали еще в начале войны, где те успешно пополнили статистику потерь.

Понятно, что наемникам уже успели наобещать многое, чтобы хоть как-то мотивировать. Так, потенциальным кандидатам обещают высокую заработную плату. Кроме того, их заверили, что не будут отправляться непосредственно на войну в Украину.

Поскольку мы выше упомянули о потерях врага, то нелишне будет освежить себе в памяти данные статистики. Согласно опубликованной утром 11 января информации, ВСУ удалось ликвидировать уже 112 960 российских бойцов. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь вести точную статистику в зонах активных боевых действий просто невозможно.

У россиян серьезные проблемы с мобилизацией

По данным ГУР МО, в России пытаются всячески сделать невозможным бегство из страны военнообязанных. Известно, что с 9 января местные власти ограничили выезд. Причем покидать страну-агрессорку не могут даже те, кто считается ограниченно годными для службы.

Как отметили в разведке, пограничные управления России получили соответствующий приказ от русской фсб. Закрыли возможность покидать страну для военнообязанных из категорий "А", "Б", а также "В". Речь идет о пригодных, пригодных с незначительными ограничениями и ограниченно пригодных. Им грезить о поездке за границу нельзя.

Заметим, что ранее в ГУР МО сообщили, что в планах России – мобилизовать еще 500 тысяч бойцов. Напомним, что в рамках осенней частичной мобилизации на войну отправили 300 тысяч оккупантов.