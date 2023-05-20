Собирают из разных стран: в Крыму оккупанты хотят использовать детей как живой щит

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики хотят использовать детей из разных стран как живой щит. Они пытаются заманить их в лагерь.

Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, россияне предпринимают такие действия по определенным причинам.

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Как оккупанты в Крыму хотят использовать детей

Так, в крымский лагерь "Артек" захватчики пытаются заманить детей в возрасте 12 – 13 лет. Оккупанты предлагают путевку в лагерь победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.

Террористы предпринимают такие действия по двум причинам. Во-первых, составить впечатление о легитимности оккупации Крыма, а, во-вторых, превратить детей из других стран в живой щит перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Кащюнас подчеркнул, что правительства этих и других государств должны защитить своих детей и не разрешить России "прикрывать" детьми свои преступления.

Казахстан отправил детей во временно оккупированный Крым

3 мая стало известно, что десять победителей казахстанского конкурса юных чтецов "Живая классика" отправили в украинский "Артек", где состоится финал конкурса Сам Артек располагается на побережье временно оккупированного украинского полуострова.

Так, школьники из Астаны, Тараза и Шимкента проведут на берегу Черного моря 24 дня. Интересно, что ввиду не только соблюдения украинского законодательства, но и безопасности самих детей, ведь в Крыму все чаще стал расцветать "хлопок".