Даже давили на родителей школьников: в Крыму активно заставляли участвовать в "выборах Путина"

В России закончились так называемые выборы президента. Также голосование проходило во временно оккупированном Крыму. Оккупанты уже отчитываются, что на полуострове приняли участие в выборах 89,76% населения.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что россиянам было очень важно продемонстрировать, что в голосовании приняло участие очень большое количество жителей Крыма. Именно поэтому они прибегали к различным формам давления, чтобы заставить людей присоединиться к выборам.

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Люди выезжали из Крыма во время выборов

Схему по голосованию на выборах 2024 года оккупанты практиковали еще в 2023-м. Тогда они собирали соответствующую информацию, отрабатывали электронный способ голосования.

На этот раз россияне проводили "работу" среди работников государственных предприятий, которые получают зарплату из бюджета. От них требовали обязательно проголосовать, зафиксировать на фото свое участие на выборах и отчитаться об этом руководителям.

Контролировали работников государственных учреждений, предприятий, школ. Даже давили на родителей школьников,

– отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

В то же время во временно оккупированном Крыму было зафиксировано много случаев, когда жители демонстрировали свой протест против так называемых выборов. Были попытки залить бюллетени зеленкой в Симферополе, Ялте и других населенных пунктах.

Оккупанты пытались расположить дополнительные передвижные избирательные участки на территории компактного проживания крымских татар, понимая, что они сами на выборы не пойдут. Также ходили по домам, "приглашая" всех жителей соответствующего возраста пойти проголосовать,

– отметил Бариев.

Хотя оккупационная власть пыталась применять принудительные средства для того, чтобы люди участвовали в выборах, многие жители Крыма накануне голосования выезжали за пределы полуострова, чтобы не принимать в этом участия.

"В то же время эти выборы являются незаконными, так же как и те, что проводились в Крыму, начиная с 2014 года. Мы призвали людей не принимать в них участие и бойкотировать их, поскольку сейчас Крым – это оккупированная территория", – отметил Эскендер Бариев.

Как прошли так называемые президентские выборы в России

С 15 по 17 марта в России, а также на оккупированных территориях Украины, происходило голосование. По его результатам, после подсчета 100% протоколов, Владимир Путин уже якобы "набрал" более 80% голосов.

В оккупированном Крыму после подсчета голосов, Путин "победил", якобы получив 93,60% "поддержки". Явка на выборах на полуострове составила якобы 89,76%.

В то же время голосование сопровождалось громкими инцидентами. На многих участках люди портили бюллетени, обливая их зеленкой и краской. Также совершали поджоги, бросали петарды, коктейли Молотова, что вызывало возгорания на участках.