"Плацдарм надежды": что изменится после выхода ВСУ из Крынок

Силы обороны были вынуждены отойти из села Крынки на левобережье Херсонщины. Населенный пункт полностью разрушен, но даже несмотря на это, украинские военные смогли выполнить поставленные задачи.

Силы обороны, которые находились в Крынках, смогли сковать большую группировку врага. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что там противник понес очень большие потери.

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Почему плацдарм в Крынках важен

"Я назвал этот плацдарм – плацдармом надежды, потому что для меня он таким был. Это шанс для украинских сил зацепиться за левобережье", – сказал Александр Мусиенко.

Россия постоянно перебрасывала туда дополнительные войска, меняла командиров на этом направлении. Владимир Путин подробно обсуждал ситуацию в Крынках, чего не было с другими участками фронта.

Почему именно плацдарм надежды? Потому что были надежды, что удастся перебросить подкрепление нашим бойцам и расширить плацдарм дальше на Алешки и на другие населенные пункты,

– отметил военный эксперт.

Поэтому могло быть продвижение на левобережье с потенциальным выходом на Крым. Но, к сожалению, этого не произошло. Сил и средств, чтобы расширять плацдарм нет.

Какая ситуация в районе Крынок: смотрите на карте

Несмотря на это плацдарм выполнил колоссальную роль, за что большая благодарность нашим бойцам. Они сделали все, что могли. Удерживать плацдарм в текущих условиях нецелесообразно, ведь это ставит под неоправданные риски жизни личного состава, который выполнил те задачи, которые мог выполнить,

– подчеркнул Мусиенко.

Есть ли теперь возможность продвигаться в сторону Крыма

Отход из Крынок действительно в определенной степени отдаляет нас от так называемого похода на Крым. Но надо понимать, что можно будет попробовать другие варианты продвижения которые еще остаются.

Левобережье было одним из самых уязвимых направлений для врага. Сначала там не было такого заминирования территорий. К тому же это был едва ли не самый быстрый маршрут в Крым.

Этот плацдарм создавал возможности зайти с фланга, то есть обойти силы врага и попытаться блокировать им тыловое обеспечение. Но это не означает, что десантную операцию на левобережье вообще нельзя будет повторить. Просто теперь к этому надо подходить иначе,

– подчеркнул Александр Мусиенко.