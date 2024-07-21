Сили оборони, які перебували в Кринках, змогли скувати велике угруповання ворога. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що там противник зазнав дуже великих втрат.

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Чому плацдарм у Кринках важливий

"Я назвав цей плацдарм – плацдармом надії, тому що для мене він таким був. Це шанс для українських сил зачепитися за лівобережжя", – сказав Олександр Мусієнко.

Росія постійно перекидала туди додаткові війська, змінювала командирів на цьому напрямку. Владімір Путін детально обговорював ситуацію у Кринках, чого не було з іншими ділянками фронту.

Чому саме плацдарм надії? Бо були сподівання, що вдасться перекинути підкріплення нашим бійцям і розширити плацдарм далі на Олешки та на інші населені пункти,

– зауважив військовий експерт.

Таким чином, могло бути просування на лівобережжі з потенційним виходом на Крим. Але, на жаль, цього не сталося. Сил і засобів, щоб розширювати плацдарм немає.

Яка ситуація в районі Кринок: дивіться на карті

Попри це плацдарм виконав колосальну роль, за що велика подяка нашим бійцям. Вони зробили все, що могли. Втримувати плацдарм у поточних умовах недоцільно, адже це ставить під невиправдані ризики життя особового складу, який виконав ті завдання, які міг виконати,

– наголосив Мусієнко.

Чи є тепер можливість просуватися в бік Криму

Відхід з Кринок справді певною мірою віддаляє нас від так званого походу на Криму. Але треба розуміти, що можна буде спробувати інші варіанти просування які ще залишаються.

Лівобережжя було одним із найвразливіших напрямків для ворога. Спершу там не було такого замінування територій. До того ж це був чи не найшвидший маршрут до Криму.

Цей плацдарм створював можливості зайти з флангу, тобто обійти сили ворога та спробувати блокувати їм тилове забезпечення. Але це не означає, що десантну операцію на лівобережжі взагалі не можна буде повторити. Просто тепер до цього треба підходити інакше,

– підкреслив Олександр Мусієнко.