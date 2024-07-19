Раніше стало відомо, що ЗСУ відійшли з певних позицій в селі Кринки Херсонської області, яке було вже практично зруйноване. Підрозділи перемістилися на інші позиції, але перебувають у районі Кринків.

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Морпіх розповів про бої у Кринках

Про операцію на лівому березі Херсонщини розповів командир взводу десентно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот". Він виконував завдання у Кринках впродовж десяти тижнів поспіль.

Зайти на лівий берег ми намагалися п'ять разів – перші чотири були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров'я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готуватися самому та свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні,

– розповів морпіх.

За словами військового, ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м'ясних" штурмів.

Стрілецькі бої відбувалися щодня. За добу ворог міг провести сім-вісім штурмів. От ми "ляснули" одну їхню групу, а за ними пре ще одна. Проте за два місяці таких штурмових дій, а також через велику кількість "відмовників" з їхньої сторони, чисельність особового складу противника значно зменшилась,

– поділився "Кот".

Він додав, що основний чинник, який вплинув на успішність виконання бойових завдань на лівому березі – злагодженість його підрозділу. Після двох з половиною місяців активних бойових дій підрозділ "Кота" вивели з Лівого берега. Наразі бійці продовжують виконувати бойові задачі, навчають особовий склад, тренуються самі.