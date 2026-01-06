Из Украины оказался в российской тюрьме: Польша требует от Москвы объяснений относительно смерти поляка
- Польша обратилась к России с требованием предоставить информацию о возможном задержании и смерти Кшиштофа Галоса в российской тюрьме.
- Семья Галоса, через независимого адвоката, направила письма в российские органы с просьбой об информации о его судьбе и обстоятельствах возможной смерти.
Польские дипломаты обратились к российским властям с дипломатической нотой в связи с исчезновением жителя Кракова Кшиштофа Галоса. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть в российской тюрьме после того, как поехал проверить, действительно ли в Украине идет война.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Что говорят в Варшаве относительно вероятной смерти поляка в России?
Посольство Польши официально требует от Министерства иностранных дел России предоставить информацию о возможном задержании и смерти Кшиштофа Галоса.
В то же время Польская пограничная служба отказалась раскрывать дату пересечения им границы, объяснив, что эти данные являются секретными и могут быть переданы исключительно государственным органам, в частности полиции.
В российские ведомства обратилась и семья пропавшего. С помощью независимого российского адвоката, который из соображений безопасности пожелал остаться анонимным, сын Галоса направил письма в Министерство иностранных дел России, начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области генерал-майора Андрея Полякова, а также прокурора Военной прокуратуры Южного военного округа Владислава Приходченко.
В обращении семья просит российские власти предоставить любую информацию о судьбе мужчины.
Обращаюсь к соответствующим органам с просьбой ответить на следующие вопросы: Есть ли у вас какая-то информация о судьбе Кшиштофа Галоса? Жив ли он? Если да, то каково состояние его здоровья? Где и в каком статусе он содержится? Если умер, то когда и при каких обстоятельствах? Возможно ли получить его тело? Если его похоронили, то где?
– говорится в письме.
Журналистам сын пропавшего поляка заявил, что стремится "наконец установить обстоятельства его смерти, а также просить о выдаче его тела".
Что известно об исчезновении Кшиштофа Галоса?
Житель Кракова Кшиштоф Галос, по данным СМИ, исчез еще в 2023 году. Это произошло после задержания мужчины на российском блокпосту в Запорожской области.
Журналисты писали, что мужчина не верил в войну в Украине, поэтому, не предупредив родственников, поехал в нашу страну. После задержания на российском блокпосте мужчина оказался в следственном изоляторе в Таганроге Ростовской области, где в итоге и умер.
Родственники считают, что поездка мужчины была связана с его депрессией и нежеланием признавать реальность войны. В то же время Галос не имел связей с Украиной и никого там не знал.