Более 20 взрывов и огненное небо: Нижегородскую область России атаковали дроны
- В Нижегородской области России, в городе Кстово, прозвучала серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля.
- Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.
Над городом Кстово в Нижегородской области страны-агрессора ночью 5 апреля прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, силы ПВО врага пытались отразить атаку беспилотников. Впрочем, нефтеперерабатывающий завод, вероятно, защитить таки не удалось.
Об атаке и последствиях обстрела сообщают телеграмм-каналы. В Exilenova+ показали кадры, снятые во время взрывной ночи.
Что известно об ударе по Кстово?
По предварительным данным, атака началась около 00:10 ночи – тогда же в небе появились первые вспышки и был слышен звук двигателей. Как сообщали местные, только за первые 20 минут атаки было слышно не менее 5 – 6 взрывов в разных районах. Очевидцы снимали яркие вспышки в небе и фиксировали характерный звук двигателей.
По их словам, дроны летели на низкой высоте, их пыталась сбить противовоздушная оборона. Информации о пострадавших или разрушениях официально не поступало.
В целом жители насчитали более 20 взрывов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также виден дым. Очевидцы отмечают, что дроны летали особенно над южной частью города, где также зафиксировано наибольшее количество взрывов.
Впоследствии стало известно, что масштабный пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил значительную часть промышленной зоны НПЗ. Предположительно, речь идет о "Лукойле".
Где еще в России взрывалось в последнее время?
Недавно в Тольятти в результате атаки беспилотников вспыхнули крупные пожары на химических предприятиях. Под ударом оказались заводы "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", которые специализируются на производстве синтетического каучука и азотных удобрений.
Силы обороны Украины также ударили по нефтеперерабатывающему предприятию "Башнефть-Новойл" в Уфе. Кроме этого, был поражен полигон "Куликовский" в Новопетровке.
В ночь на 3 апреля беспилотники долетели до Москвы, Ленинградской области и Воронежа. Местные власти сообщали о работе ПВО и сбитии целей. В Ленинградской области из-за падения обломков пострадали два человека, а в Москве на фоне угрозы атак временно ограничивали работу нескольких аэропортов.