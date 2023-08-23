Кто больше устал или почему украинское общество так "штормит"

Тема разъединения очень активно вошла в украинское информационное пространство.

У каждого украинца свой опыт

Вот многих триггерит обложка НВ, потому что на ней не только военные. Это несправедливо, по их мнению, говорить о том, что кто-то приближает победу, кроме военных.

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Другие говорят, что жить в Украине будущего, в ЕС и под зонтиком НАТО, будут не достойны миллионы уехавших во время войны украинцев. Типа нечего возвращаться, вы предатели.

Это все очень опасно. И это нужно остановить, потому что это разрушает единство. Это обещает нам очень много проблем в будущем. Распространять такие тезисы о новом виде "разных сортов украинцев" могут точно не друзья Украины.

После войны и так будет много психологических стен между разными украинцами. Просто потому, что у людей будет кардинально разный жизненный опыт в течение нескольких лет. Даже без искусственного разделения. Люди, жившие в тылу в Украине во время обстрелов и постоянных воздушных тревог, будут просто иметь другой опыт, чем люди, жившие в Европе. Это естественно. Просто несколько разных лет и это уже отдалит людей друг от друга. Даже если они сознательно не будут искать повода для противопоставления.

Люди, испытавшие на себе все ужасы фронта, будут иметь кардинально разный опыт с любым человеком современного мира. Ужасный травматический опыт.

Разный опыт – разная реакция, разное восприятие мира.

Как изменилась риторика украинцев

Когда начиналась большая война, когда шел первый год войны, когда в обществе было много оптимизма и не так много усталости, доминировали другие тезисы. Тезисы, что чувство вины неуместно. Тезисы, что не нужно винить себя в том, что ты делаешь маловато. Тезисы, что мы все украинцы, где бы мы ни были.

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Сейчас все изменилось. Безумная усталость и раздражение, и вот мы видим совсем другую историю. Нарративы, способствующие разделению. Озлоблению. Непониманию.

Вклад военных наибольший? Конечно. Его нельзя сравнить с опытом и гражданским вкладом. Но зачем обесценивать опыт и чувства, эмоции находящихся в тылу людей. Есть ли у них стресс? Да, конечно. И так, его нельзя сравнить со стрессом человека в окопе.

Однако это не имеет значения, ведь это опять-таки тот же стресс. Это та же усталость. И люди это ощущают. Нельзя говорить людям: "Ты не устал на самом деле, потому что кому-то труднее". Да, кому-то труднее. Но это не изменяет тот факт, что люди страдают. Граждане имеют такой же ПТСР, как и военные.

Должны ли мы желать возвращения людей, которые сейчас уехали? Да. Мы очень нуждаемся в возвращении как можно большего количества людей. Последнее, что в таком случае общество должно делать, это выставлять претензии к уехавшим. Спекулировать на теме справедливости, а это именно спекуляции. Подлые, потому что бьют в открытую рану общества. Очень подлые.

Спекулируют в первую очередь на усталость военных, которые могут справедливо сетовать на несправедливость этого мира, когда кто-то проливает кровь в окопах, а кто-то в это время пьет кофе в кафе. Однако парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Надо, чтобы пытались жить полноценной жизнью. Это необходимо для экономики, а экономика обеспечивает армию. Армию, количество людей в которой во время любой войны в любой части мира, было, было и будет меньше, чем людей в тылу.

Порождают то же чувство несправедливости и разный опыт. Но это одновременно и несправедливо и естественно. С этим нужно научиться жить, обществу и государству.

Уехавшие люди приняли рациональное решение. Нельзя никого винить в том, что он решил жить свою жизнь как можно дальше от ужасов войны. Особенно дико это звучит, когда раздаются обвинения в сторону вывезших детей матерей.

Когда они будут принимать решение, возвращаться или нет, то это также будет рациональное решение. Как многие из них примут рациональное решение возвращаться, если их здесь будут встречать ненавистью? А некоторые люди еще могут предложить снять с них специальный налог? За право жить в мирной Украине? Ибо они не приближали победу.

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Мы собственными руками можем сделать то, что не удалось россиянам

Обвинения в сторону уехавших украинцев столь же бессмысленны, как предложения с другого фланга создать какие-то специальные условия для тех, кто вернется. При том что возвращение этих людей в интересах всего общества. Ведь все общество испытает проблемы депопуляции, которые неизбежно придут после войны.

Никто не знает, когда и как кончится война. Но в Украины будущего будет очень много проблем. Даже учитывая, что это будет страна по пути в ЕС, с притоком инвестиций и экономическим ростом. Будет много популизма. Очень многое. Будет большая травма, которая приведет к многим конфликтам.

Будет рост преступности. Просто потому, что миллион людей вернутся с фронта, имея боевой опыт и определенный процент этих людей, захотят решать таким образом вопросы и в мирное время. Это все естественные последствия войны. Не надо создавать своими руками дополнительные проблемы. Удерживать таким образом людей от возвращения домой. Заставлять многих задумываться об эмиграции, разрушая будущее, за которое сейчас проливают кровь военные.

Нам всем нужно остановиться и выдохнуть. Остановить эту ужасную накрутку, идущую в обществе. Ибо то, что не сделали россияне минувшей зимой, то, чего не достигли они в первые месяцы войны, мы можем сделать себе сами. Собственными руками.