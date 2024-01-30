Кто будет освобожден от мобилизации согласно новому законопроекту

Кабинет министров подготовил новую версию законопроекта о мобилизации. Документ должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Обновленный законопроект о мобилизации включает в себя перечень лиц, не подлежащих призыву к ВСУ. В документе упоминается отсрочка. Ее на 6 месяцев получат срочники, которые были уволены с этой службы во время военного положения.

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Кого хотят освободить от мобилизации

Законопроект предусматривает освобождение от мобилизации на особый период соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования. Однако речь идет только о тех, кто учится по дневной или дуальной форме. Также призыву не подлежат соискатели того уровня образования, который выше ранее полученного без учета специальности (профессии). Кроме этого, мобилизация не распространяется на интернов, докторантов и работников учреждений профессионального предвысшего образования.

Также призыву во время мобилизации не подлежат:

Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (или нескольких детей) до 18 лет, если второй родитель определен пропавшим без вести или умер, или был лишен прав;

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также мобилизации не подлежат те, кого уволили с военной службы в запас из-за пребывания в российском плену. Таких людей можно мобилизовать только с их согласия.

Те, кто проходил военную службу во время военного положения и был уволен в запас по истечении срока военной службы, не подлежат призыву в течение 2 лет. Такие военнообязанные тоже могут мобилизоваться по собственному желанию.

Что известно об обновленном законопроекте