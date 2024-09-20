Проанализировав некрологи и пообщавшись с семьями умерших оккупантов, BBC сделал анализ "среднестатистического погибшего российского солдата". С середины 2024 года он претерпел изменения.

Как пишет BBC, если в начале войны типичным погибшим был молодой контрактник, то сейчас чаще всего гибнут мужчины в возрасте от 40 лет, чаще всего без боевого опыта и спецподготовки.

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Среди умерших на войне оккупантов все больше мужчин в возрасте 40+

BBC выявило имена более 70 тысяч российских захватчиков, погибших во время вторжения в Украину. После анализа издания выяснилось кое-что интересное – среднестатистический портрет погибшего россиянина претерпел значительные изменения.

Как пишут журналисты, если в начале полномасштабной войны России против Украины большинство потерь приходилось на молодых контрактников, то сейчас на фронте все чаще списки "успешно демобилизованных" пополняют мужчины в возрасте от 40 лет.

В 2022 году типичным погибшим российским военнослужащим был 21-летним контрактник, служивший в элитных подразделениях, таких как ВДВ или спецназовцы. Однако по состоянию на середину 2024 года среди погибших значительно возросла доля добровольцев старшего возраста.

Отмечается, что многие из них не имели боевого опыта или специальной подготовки, а перед отправкой на фронт проходили короткие курсы, длившиеся от трех до десяти дней. По данным BBC, сейчас наибольшее количество потерь приходится на добровольцев в возрасте от 42 до 50 лет.

Издание пишет, что таких в списке погибших уже 4,1 тысячи человек, что составляет 30% от общего количества жертв в этой категории. Это может свидетельствовать о том, что Россия в значительной степени исчерпала ресурс молодых и профессиональных военных, заставляя мобилизовать старших мужчин без боевой подготовки.

В то же время некрологи указывают на то, что многие подписывали контракт добровольно. Впрочем, несмотря на это бывают случаи принуждения, особенно среди срочников, заключенных и жителей Чечни.

К слову, только за минувшие сутки военным удалось ликвидировать 1340 оккупантов. Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже 639 480 человек как убитыми, так и ранеными.