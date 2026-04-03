Мобилизация в Украине: кто обязан проходить ВВК

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период ВВК должны проходить несколько категорий лиц.

Минобороны объяснило, для кого прохождение ВВК является обязательным.

Кому надо пройти ВВК?

Военнообязанные

На медосмотр в обязательном порядке направляются военнообязанные, в частности те, которые получили повестку или направление от ТЦК.

Также ВВК должны пройти:

бывшие "ограниченно годные". Речь идет о тех, которые когда-то имели статус "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" и не прошли повторный осмотр после его отмены еще в 2024 году.

кандидаты на военную службу по контракту, которые добровольно приобщаются к войску.

Военнослужащие

ВВК должны проходить действующие военнослужащие, которые нуждаются в пересмотре состояния здоровья (например, после ранения).

Кроме того, действует особый порядок для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года. Они должны пройти медицинский осмотр ВВК в течение 60 дней после автоматического внесения в воинский учет, обновить данные и получить военно-учетные документы.

