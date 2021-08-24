"Кто хочет, тот останется украинцем":в ТКГ отреагировали на раздачу паспортов России на Донбассе

Жителям оккупированного Донбасса принудительно выдают российские паспорта. Когда эти территории вернутся под контроль Украины, люди смогут отказаться от документов страны-оккупанта.

Участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что для этого будет переходный период. За это время необходимо будет разобраться с документами на бывших неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть.

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По словам Ивановой, проблема лишь в том, чтобы освободить эти территории.

Я не думаю, что у людей есть причина из-за этого очень волноваться. Они – граждане Украины. Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России,

– подчеркнула Иванова.

По словам участницы ТКГ, большинство людей получили эти паспорта вынужденно, ведь не имели других способов защитить себя.

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