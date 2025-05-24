В России растет недовольство властью диктатора Владимира Путина среди военных, политической элиты и населения. Все больше влиятельных лиц рассматривают возможность его отстранения.

Он теряет контроль, армия истощается, а страна находится в изоляции и кризисе. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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В России есть много людей, которые хотят замены Путина

Полковник армии Великобритании выразил удивление по поводу недавних событий в высшем военном руководстве России. Его заинтересовал факт, что Владимир Путин неожиданно уволил нескольких высокопоставленных генералов. Это ему напомнило историю Евгения Пригожина – лидера ЧВК "Вагнер", который фактически организовал мятеж против российской власти. Как известно, его самолет взорвался в воздухе по дороге из Москвы.

По мнению полковника, вокруг Кремля существует по меньшей мере две силы. С одной стороны – сторонники радикальных изменений, подобные Пригожина, которые все больше обеспокоены ситуацией в стране и, без сомнения, могут прибегнуть к действиям с целью захвата власти. С другой стороны – политики и военные в самом Кремле, которые, хотя и желают перемен, опасаются выступить открыто из-за жесткого контроля со стороны Путина.

Диктатор чрезвычайно осторожен в вопросах личной безопасности. Даже его собственная охрана проходит тщательную проверку перед встречей с ним,

– подчеркнул Гемиш де Бреттон-Гордон.

Он предположил, что Путин не поехал в Стамбул на запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за страха быть арестованным или похищенным спецслужбами. Не стоит забывать, что российский диктатор – военный преступник, официально обвинен Международным уголовным судом.

Российская армия, по словам полковника, постепенно исчерпывается и приближается к своей кульминации. Путин, вероятно, понимает, что достижение его целей становится все менее реалистичным. Население также осознает, какую катастрофу он принес для страны и ее народа.

В окружении Путина, среди генералов, политиков и влиятельных лиц, растет недовольство. Все больше из них задумываются над тем, чтобы отстранить его от власти и взять инициативу в свои руки. Существует надежда, что это давление заставит его сесть за стол переговоров – пока не стало слишком поздно для военных на фронте и самого Путина,

– сказал он.

Полковник убежден, что в самой России, особенно в Москве, много влиятельных людей внимательно наблюдают за развитием событий и все больше обеспокоены курсом, который выбрал Путин: состоянием экономики, международной изоляцией, общим упадком. Они, как и весь цивилизованный мир, надеются на прекращение огня и мирное соглашение.

Если Путин и в дальнейшем будет игнорировать призывы к миру – в частности от президента США Дональда Трампа и европейских лидеров – он только усилит свою изоляцию. Несмотря на контроль над медиа и соцсетями в России, вполне вероятно, что народ и элиты будут готовы к изменениям, если ситуация продолжит обостряться.