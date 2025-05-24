Уже серьезно задумываются, – полковник Британии предположил, кто может хотеть замены Путина
- В России растет недовольство Владимиром Путиным среди военных, политической элиты и населения, что может привести к его отстранению.
- Российская армия истощается, а страна находится в изоляции, что усиливает стремление к переменам среди влиятельных лиц.
- Существует надежда, что растущее давление заставит Путина сесть за стол переговоров, чтобы избежать дальнейших катастроф для России.
В России растет недовольство властью диктатора Владимира Путина среди военных, политической элиты и населения. Все больше влиятельных лиц рассматривают возможность его отстранения.
Он теряет контроль, армия истощается, а страна находится в изоляции и кризисе. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.
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В России есть много людей, которые хотят замены Путина
Полковник армии Великобритании выразил удивление по поводу недавних событий в высшем военном руководстве России. Его заинтересовал факт, что Владимир Путин неожиданно уволил нескольких высокопоставленных генералов. Это ему напомнило историю Евгения Пригожина – лидера ЧВК "Вагнер", который фактически организовал мятеж против российской власти. Как известно, его самолет взорвался в воздухе по дороге из Москвы.
По мнению полковника, вокруг Кремля существует по меньшей мере две силы. С одной стороны – сторонники радикальных изменений, подобные Пригожина, которые все больше обеспокоены ситуацией в стране и, без сомнения, могут прибегнуть к действиям с целью захвата власти. С другой стороны – политики и военные в самом Кремле, которые, хотя и желают перемен, опасаются выступить открыто из-за жесткого контроля со стороны Путина.
Диктатор чрезвычайно осторожен в вопросах личной безопасности. Даже его собственная охрана проходит тщательную проверку перед встречей с ним,
– подчеркнул Гемиш де Бреттон-Гордон.
Он предположил, что Путин не поехал в Стамбул на запланированную встречу с Владимиром Зеленским из-за страха быть арестованным или похищенным спецслужбами. Не стоит забывать, что российский диктатор – военный преступник, официально обвинен Международным уголовным судом.
Российская армия, по словам полковника, постепенно исчерпывается и приближается к своей кульминации. Путин, вероятно, понимает, что достижение его целей становится все менее реалистичным. Население также осознает, какую катастрофу он принес для страны и ее народа.
В окружении Путина, среди генералов, политиков и влиятельных лиц, растет недовольство. Все больше из них задумываются над тем, чтобы отстранить его от власти и взять инициативу в свои руки. Существует надежда, что это давление заставит его сесть за стол переговоров – пока не стало слишком поздно для военных на фронте и самого Путина,
– сказал он.
Полковник убежден, что в самой России, особенно в Москве, много влиятельных людей внимательно наблюдают за развитием событий и все больше обеспокоены курсом, который выбрал Путин: состоянием экономики, международной изоляцией, общим упадком. Они, как и весь цивилизованный мир, надеются на прекращение огня и мирное соглашение.
Если Путин и в дальнейшем будет игнорировать призывы к миру – в частности от президента США Дональда Трампа и европейских лидеров – он только усилит свою изоляцию. Несмотря на контроль над медиа и соцсетями в России, вполне вероятно, что народ и элиты будут готовы к изменениям, если ситуация продолжит обостряться.