Він втрачає контроль, армія виснажується, а країна перебуває в ізоляції та кризі. Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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У Росії є багато людей, які хочуть заміни Путіна

Полковник армії Великої Британії висловив здивування з приводу нещодавніх подій у вищому військовому керівництві Росії. Його зацікавив факт, що Владімір Путін несподівано звільнив кількох високопоставлених генералів. Це йому нагадало історію Євгена Пригожина – лідера ПВК "Вагнер", який фактично організував заколот проти російської влади. Як відомо, його літак вибухнув у повітрі дорогою з Москви.

На думку полковника, навколо Кремля існує щонайменше дві сили. З одного боку – прихильники радикальних змін, подібні до Пригожина, які дедалі більше стурбовані ситуацією в країні та, без сумніву, можуть вдатися до дій з метою захоплення влади. З іншого боку – політики та військові в самому Кремлі, які, хоча й бажають змін, побоюються виступити відкрито через жорсткий контроль з боку Путіна.

Диктатор надзвичайно обережний у питаннях особистої безпеки. Навіть його власна охорона проходить ретельну перевірку перед зустріччю з ним,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він припустив, що Путін не поїхав до Стамбула на заплановану зустріч із Володимиром Зеленським через страх бути арештованим або викраденим спецслужбами. Не варто забувати, що російський диктатор – воєнний злочинець, офіційно звинувачений Міжнародним кримінальним судом.

Російська армія, за словами полковника, поступово вичерпується і наближається до своєї кульмінації. Путін, ймовірно, розуміє, що досягнення його цілей стає все менш реалістичним. Населення також усвідомлює, яку катастрофу він приніс для країни та її народу.

В оточенні Путіна, серед генералів, політиків та впливових осіб, зростає невдоволення. Дедалі більше з них задумуються над тим, щоб усунути його від влади й взяти ініціативу у свої руки. Існує надія, що цей тиск змусить його сісти за стіл переговорів – поки не стало надто пізно для військових на фронті та самого Путіна,

– сказав він.

Полковник переконаний, що в самій Росії, особливо у Москві, багато впливових людей уважно спостерігають за розвитком подій і все більше занепокоєні курсом, який обрав Путін: станом економіки, міжнародною ізоляцією, загальним занепадом. Вони, як і увесь цивілізований світ, сподіваються на припинення вогню та мирну угоду.

Якщо Путін і надалі ігноруватиме заклики до миру – зокрема від президента США Дональда Трампа та європейських лідерів – він лише посилить свою ізоляцію. Попри контроль над медіа та соцмережами в Росії, цілком імовірно, що народ та еліти будуть готові до змін, якщо ситуація продовжить загострюватися.