Его просто "уберут", – российский журналист сказал, кто может покушаться на Путина

Весь цивилизованный мир признал Россию страной-террористом, а ее руководителя могут в любой момент арестовать в соответствии с ордером Международного уголовного суда. Однако наступит критический момент внутри российского общества, когда ближайшее окружение может самостоятельно ликвидировать фюрера.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист и видеоблогер Глеб Пьяных. Он мало верит в то, что Путина действительно будут судить.

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"Даже если будет какой-то переворот, его просто грохнут. Грохнут где-то свои, потому что он может что-то лишнего наговорить. Кому это нужно?", – прокомментировал спикер.

Пьяных предположил сценарий, что даже когда позиция власти России станет шаткой, найдутся хитрые ФСБшники, которые его свергнут, вместо него выдвинут какого-то Мишустина, то Путина просто могут убить и объявить, что у него был сердечный приступ. Но даже похоронить с почестями или просто прилично Путина вряд ли могут.

Я не знаю, как ему можно будет выкрутиться из этой войны. Иосифу Сталину было легче, потому что на него хотя бы Адольф Гитлер напал, а этот сам напал. Вот в чем дело,

– добавил спикер.

Кто может убить Путина

Напомним, что британский генерал Ричард Даннатт заявлял, что Путина убьет ближайшее окружение, как это произошло с Юлием Цезарем. И, по его мнению, это может сделать начальник местного генштаба Валерий Герасимов.

Пьяных скептически относится к возможностям Герасимова убить Путина, ведь в России всегда военные были ни рыба ни мясо, "кишка у них тонка".

Их с военного училища приучали, что в голове должна быть одна извилина – и это след от фуражки. Инициатива наказуема, не дай Бог проявлять сознание, свое мнение, мозги. Не верю я ни в какого Герасимова,

– заметил оппозиционер.

Он предположил, что скорее кто-нибудь из охраны Путина его и застрелит. Кто-то из его ФСОшников, набор которых, кстати, производился из довольно приличных людей. Что-то подобное возможно, но с вероятностью около 50%, считает журналист.

А 90% вероятности он ставит на инерционный сценарий гниения России внутри себя. К тому же, даже не важно с Путиным или без. Россию ждет чекистский режим и гниение.

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Исповедь ФСОшника фейк?

Заметим, недавно бывший сотрудник спецслужб России дал интервью, в котором рассказал, что ФСО (Федеральная служба охраны России – 24 Канал) поддерживает так называемую спецоперацию и действия Путина. На это Пьяных заметил его неуверенность в кадре и сказал, что не доверяет его словам.

Окончательно его убедил рассказ о бегстве. Сначала этот сотрудник спецслужб оформил якобы в Казахстане своей жене и дочери загранпаспорт. Любопытно, что жена оказывается, никогда не была за границей. Когда она уехала в Казахстан, якобы на отдых, где будущий беглец был в командировке, жена якобы забрала его чемодан.

Журналист убежден, если бы ей и их семье действительно угрожала опасность, она бы не думала о чемодане. Следовательно, этот человек подставной, он лжет и работает по программе, его задачей является рассказать, что у Путина крепкое здоровье, крепкая охрана и крепкая любовь с Алиной Кабаевой.

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