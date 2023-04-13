Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст і відеоблогер Гліб П'яних. Він мало вірить в те, що Путіна дійсно будуть судити.

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"Навіть, якщо буде якийсь переворот, його просто грохнуть. Грохнуть десь свої, бо він може щось зайвого наговорити. Кому це потрібно?", – прокоментував спікер.

П’яних припустив сценарій, що навіть коли позиція влади Росії стане хиткою, знайдуться хитрі ФСБшники, які його скинуть, замість нього висунуть якогось Мішустіна, то Путіна просто можуть вбити і оголосити, що в нього був серцевий напад. Але навіть поховати з почестями чи просто пристойно Путіна навряд зможуть.

Я не знаю, як йому можна буде викрутитися з цієї війни. Йосипу Сталіну було легше, бо на нього хоч хоча б Адольф Гітлер напав, а цей то сам напав. Ось в чому справа,

– додав спікер.

Хто може вбити Путіна

Нагадаємо, що британський генерал Річард Даннатт заявляв, що Путіна вб'є найближче оточення, як це сталося з Юлієм Цезарем. І, на його думку, це може зробити начальник тамтешнього генштабу Валєрій Герасимов.

П'яних скептично ставиться до можливостей Герасимова вбити Путіна, адже в Росії завжди військові були ні риба ні м’ясо, "кишка в них тонка".

Їх з військового училища привчали, що в голові має бути одна звивина – і це слід від кашкета. Ініціатива карається, не дай Боже проявляти свідомість, свою думку, мізки. Не вірю я ні в якого Герасимова,

– зауважив опозиціонер.

Він припустив, що швидше хтось із охорони Путіна його і застрелить. Хтось із його ФСОшників, набір яких, до речі, проводився з досить пристойних людей. Щось подібне можливе, але з вірогідністю близько 50%, вважає журналіст.

А 90% імовірності він ставить на інерційний сценарій гниття Росії всередині себе. До того ж навіть не важливо з Путіним чи без. На Росію чекає чекістський режим і гниття.

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Сповідь ФСОшника фейк?

Зауважимо, нещодавно колишній співробітник спецслужб Росії дав інтерв'ю, в якому розповів що ФСО (Федеральна служба охорони Росії – 24 Канал) підтримує так звану спецоперацію і дії Путіна. На це П'яних зауважив його невпевненість в кадрі і сказав, що не довіряє його словам.

Остаточно його переконала розповідь про втечу. Спочатку цей співробітник спецслужб оформив нібито в Казахстані своїй дружині та дочці закордонний паспорт. Цікаво, що дружина виявляється, ніколи не була за кордоном. Коли вона виїхала до Казахстану, нібито на відпочинок, де майбутній втікач був у відрядженні, дружина нібито забрала його валізу.

Журналіст переконаний, якби їй та їхній сім'ї справді загрожувала небезпека, вона б не думала про валізу. Отже, ця людина підставна, він бреше і працює за програмою, його завданням є розповісти, що в Путіна міцне здоров'я, міцна охорона і міцне кохання з Аліною Кабаєвою.

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