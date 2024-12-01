Если бы не она, Россия бы не могла уже вести войну: кто в числе самых больших врагов Украины

Из-за войны уровень жизни российского населения значительно ухудшился и этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. Но в отличие от демократических стран, где этот фактор обязательно вызывает смену правительства государства, в России все устроено не так.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что в России гигантская внутренняя армия, которая по своему потенциалу и численности примерно такая же, как оккупационная армия, которая воюет в Украине. Она, с его слов, раздавит любой протест.

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Где искать "кощеевую иглу" путинского режима

За 24 года путинского правления, по словам Яковенко, в России настолько тщательно и радикально зачищено политическое поле, что организовывать общественные протесты там некому, возглавить их тоже.

Те, кто потенциально мог бы это сделать, или убиты (Немцов, Навальный), или находятся в тюрьме, или в эмиграции. Я абсолютно уверен, что "кощеева игла" путинского режима сосредоточена на поле боя, единственная настоящая оппозиция Путину – это ВСУ,

– считает Яковенко.

Роль Набиуллиной в войне

Российский оппозиционный журналист подчеркнул, что в числе наиболее серьезных врагов Украины сегодня – Эльвира Набиуллина, председатель российского Центробанка.

Если бы не она, вероятнее, что экономика России оказалась бы в более сложном положении и не смогла бы уже держать эту войну. Многие украинские и западные аналитики пытаются всмотреться в российскую экономику или в население, пробуя там разглядеть перспективы окончания войны, но они не туда смотрят,

– озвучил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист выразил большое сомнение в том, что Путин завершит войну из-за проблем с экономикой России. По его мнению, надеяться на это не стоит.

Отметим, что Центробанк России начал выдавать банкам кредиты в рублях под залог облигаций федерального займа. Это делается для того, чтобы создать спрос на государственные облигации, чтобы была возможность профинансировать дефицит государственного бюджета России, в котором образовалась дыра.

Напомним, что Центробанк России повысил ключевую ставку до 21%, из-за чего кредиты стали значительно дороже и теперь их все меньше хотят брать российские предприятия. Более того, они на грани банкротства. Сложности возникли даже у тех, которые выполняют оборонные заказы. Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил в чем заключается противоречие действий российского Центробанка.