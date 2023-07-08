Кто из мобилизованных может самостоятельно выбирать место для службы
Украинцев после мобилизации обязательно отправляют в учебные центры. Куда именно призывник поедет учиться выбирает ТЦК и СП. Однако в неких случаях мобилизованный может сам выбрать место для службы.
В Украине есть 9 категорий граждан, которые могут самостоятельно выбрать место обучения. Все они предусмотрены законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", пишет 24 Канал.
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Кто может выбрать место службы
Выбрать место службы в ВСУ могут лица, отсроченные от мобилизации, но решили добровольно пойти в армию. В этот список входят:
- лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
- лица, содержащие трех и более несовершеннолетних детей;
- усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- лица, воспитывающие ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенном в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и т.д. Детальнее можно ознакомиться в законе;
- лица, на иждивении которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
- лица, осуществляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа;
- лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) со II или I группой инвалидности;
- опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.
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Важно добавить, что когда речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии. Также важно одно условие: мобилизованный должен проживать с лицом, за которым ухаживает.