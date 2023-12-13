Бывший депутат, полицейские и экс-вагнеровцы: какие российские захватчики воюют на Херсонщине

В сети опубликовали имена изменников, перешедших на сторону России, и оккупантов, ныне воюющих против Украины в Херсонской области. Среди них бывший депутат, местные жители и вагнеровцы, имевшие тесные связи с Евгением Пригожиным.

В начале ноября команда KibOrg опубликовала первую часть из списка предателей, воюющих на левобережье Херсонщины. Среди них немало "топ-чиновников".

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Кто воюет на левобережье Херсонской области

На оккупированной части Херсонщины немало военных преступников и предателей, воюющих за "русский мир". Многие предатели и оккупантов базируются подальше от линии фронта, однако это не отменяет того факта, что они совершают военные преступления.

Да, на сторону оккупантов перешел бывший депутат Одесского областного совета Вадим Савенко. До 2014 предатель проживал в Приморском районе Одессы. Кроме должности депутата, Савенко также входил в состав постоянной комиссии по правовой политике, обеспечению законности и правопорядка, борьбе с организованной преступностью и коррупцией, был руководителем партии "Семья". В 2015 году он попал в розыск по статье о хулиганстве. В настоящее время в сети находятся данные о его регистрации в Московской области.

Ныне предатель Савенко – командир 33-го отряда имени Маргелова и продолжает воевать против Украины в составе оккупационной российской армии.



Вадим Савенко / Фото KibOrg

Артур Киракосян – бывший наемник ЧВК "Вагнера" и имел тесные отношения с Евгением Пригожиным. Команда KibOrg отметила, что это самое загадочное лицо из опубликованного списка, ведь в 2018 году Киракосян фигурировал в десятке вагнеровцев, находившихся в день убийства российских журналистов в ЦАР. Тогда СБУ сообщала, что НПК "Вагнера" работала под прикрытием российской компании Пригожина и занималась тайным вывозом алмазов. По последним данным, Киракосян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Там проживают и двое детей – Игорь и Александр.

Киракосян - командир разведывательно-штурмового подразделения "Ливадия", которое воюет в Херсонской области. Следует отметить, что это подразделение также связано с гауляйтером Сергеем Аксеновым.

Дмитрий Гребенщиков – командир воинской части №69356. Оккупант родом из Москвы. Всю свою жизнь захватчик посвятил военному делу – сначала окончил Общевоенную академию вооруженных сил, а ныне – дослужился до полковника.



Дмитрий Гребенщиков / Фото KibOrg

Алексей Черняков – командир воинской части №45388. Он проживал в Москве, а также зарегистрирован в Краснодарском крае и Волгограде. Кроме того, Черняков также служил в воинской части №32383 в городе Йошкар-Ола.



Алексей Черняков / Фото KibOrg

Руслан Ибрагимов родом из Забайкальского края. Команда KibOrg установила, что он – капитан 1 ранга. В настоящее время занимает должность "военного коменданта военной комендатуры" оккупированной Херсонской области. До этого был капитаном 266-го отдельного гвардейского штурмового авиационного полка.

Владислав Пилатов – также "элитный" оккупант. Он – командир воинской части №95498. Пилатов жил в Приморском крае. В русских соцсетях найти его фотографию довольно трудно, есть только старая фотография Пилатова со времен молодости оккупанта.



Владислав Пилатов / Фото KibOrg

Александр Рабчаев – до начала полномасштабного вторжения проживал в селе Павловское Генического района. В настоящее время он занимает должность "заместителя командира отряда по воспитательной работе Добровольческого Отряда №33 имени Маргелова". Также в сети была найдена его Московская регистрация. Более того, предатель также кандидат-участник так называемого "предварительного голосования в кандидаты "Единой России" на временно оккупированной Херсонщине.



Предатель Александр Рабчаев / Фото KibOrg

Владимир Кальченко – еще один предатель. В настоящее время он майор полиции, а также "начальник ОМВД России "Генический" ГУ МВД России" по Херсонской области. У Кальченко есть прописка в Геническом районе, а также в городе Саки, что во временно оккупированном Крыму.

Кальченко перешел на сторону оккупантов в мае 2022 года. До полномасштабного вторжения он работал в правоохранительных органах, а также в 2019 году являлся официальным наблюдателем на президентских выборах от Петра Порошенко. Но в 2022 году Кальченко начал сотрудничать с россиянами. В настоящее время предатель активно организует работу "отдела визово-паспортной службы". Кальченко также производит принудительную и незаконную паспортизацию.



Владимир Кальченко / Фото KibOrg