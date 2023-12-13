На початку листопада команда KibOrg опублікувала першу частину зі списку зрадників, які воюють на лівобережжі Херсонщини. Серед них чимало "топпосадовців".

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Хто воює на лівобережжі Херсонської області

На окупованій частині Херсонщини чимало воєнних злочинців та зрадників, які воюють за "русскій мір". Чимало зрадників та окупантів базуються якнайдалі від лінії фронту, проте це не скасовує того факту, що вони скоюють воєнні злочини.

Так, на бік окупантів перейшов колишній депутат Одеської обласної ради Вадим Савенко. До 2014 року зрадник проживав у Приморському районі Одеси. Окрім посади депутата, Савенко також входив до складу постійної комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією, був керівником партії "Родина". У 2015 році він потрапив у розшук за статтею про хуліганство. Нині у мережі можна знайти дані про його реєстрацію у Московській області.

Нині зрадник Савенко – командир 33 загону імені Маргелова й продовжує воювати проти України у складі окупаційної російської армії.



Вадим Савенко / Фото KibOrg

Артур Кіракосян – колишній найманець ПВК "Вагнера" й мав тісні стосунки з Євгенієм Пригожиним. Команда KibOrg зазначила, що це найбільш загадкова особа з опублікованого списку, адже у 2018 році Кіракосян фігурував у десятці вагнерівців, які були в день вбивства російських журналістів у ЦАР. Тоді СБУ повідомляла, що ПВК "Вагнера" працювала під прикриттям російської компанії Пригожина й займалася таємним вивезенням алмазів. За останніми даними, Кіракосян зареєстрований у Санкт-Петербурзі. Там проживають і його двоє дітей – Ігор та Олександр.

Кіракосян – командир розвідувально-штурмового підрозділу "Лівадія", який воює на Херсонщині. варто зазначити, що цей підрозділ також пов'язаний з гауляйтером Сєргєєм Аксьоновим.

Дмітрій Грєбєнщиков – командир військової частини №69356. Окупант родом із Москви. Усе своє життя загарбник присвятив військовій справі – спочатку закінчив Загальновійськову академію збройних сил, а нині – дослужився до полковника.



Дмітрій Грєбєнщиков / Фото KibOrg

Алєксєй Черняков – командир військової частини №45388. Він також проживав у Москві, а також зареєстрований у Краснодарському краї та Волгограді. Крім того, Черняков також служив у військовій частині №32383, що в місті Йошкар-Ола.



Алєксєй Черняков / Фото KibOrg

Руслан Ібрагімов родом із Забайкальського краю. Команда KibOrg встановила, що він – капітан 1 рангу. Нині обіймає посаду "військового коменданта військової комендатури" окупованої Херсонської області. До цього був капітаном 266 окремого гвардійського штурмового авіаційного полку.

Владіслав Пілатов – також "елітний" окупант. Він – командир військової частини №95498. Пілатов жив у Приморському краї. У російських соцмережах знайти його світлину досить важко, є лише стара світлина Пілатова з часів молодості окупанта.



Владіслав Пілатов / Фото KibOrg

Олександр Рабчаєв – до початку повномасштабного вторгнення проживав у селі Павлівське Генічеського району. Нині він обіймає посаду "заступника командира загону з виховної роботи Добровольчого Загону №33 імені Маргелова". Також у мережі знайшли його Московську реєстрацію. Ба більше, зрадник також кандидат-учасник так званого "попереднього голосування в кандидати "Єдиної Росії" на тимчасово окупованій Херсонщині.



Зрадник Олександр Рабчаєв / Фото KibOrg

Володимир Кальченко – ще один зрадник. Нині він майор поліції, а також "начальник ОМВС Росії "Генічеський" ГУ МВС Росії" по Херсонській області. Кальченко має прописку у Генічеському районі, а також у місті Саки, що в тимчасово окупованому Криму.

Кальченко перейшов на бік окупантів у травні 2022 року. До повномасштабного вторгнення він працював у правоохоронних органах, а також у 2019 році був офіційним спостерігачем на президентських виборах від Петра Порошенка. Але у 2022 році Кальченко почав співпрацювати з росіянами. Нині зрадник активно організовує роботу "відділу візово-паспортної служби". Кальченко також проводить примусову та незаконну паспортизацію.



Володимир Кальченко / Фото KibOrg