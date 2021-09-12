Кто эта загадочная женщина-олигарх, о которой говорил Данилов: Лещенко назвал фамилию

Алексей Данилов 11 сентября сделал резонансное заявление об олигархах. По его словам, в Украине появилась первая женщина, которую можно к таким причислить.

Бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко прокомментировал это заявление секретаря СНБО. В частности, назвал фамилию вероятной женщины-олигарха.

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Украинская женщина-олигарх: кто это может быть

Сергей Лещенко, член наблюдательного совета Укрзализныци, прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о первой женщине-олигархе в Украине.

С высокой долей вероятности могу утверждать, что первой женщиной-олигархом может стать Галина Герега,

– заявил Лещенко.

Напомним, 11 сентября во время общения с журналистами на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) Данилов сказал, что олигархи в Украине – в большинстве своем мужское дело, но "уже есть одна женщина".

Имени секретарь СНБО не назвал.

Кто такая Галина Герега

Галина Герега и ее муж Александр Герега – владельцы сети торговых центров "Эпицентр".

В списке Forbes 2021 они занимают 6 место среди самых богатых украинцев с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

Примерно туда же, на 8 позицию, супругов поставил и журнал "Фокус", но состояние оценил в 1,2 миллиарда.