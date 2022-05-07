А кто это сделал: у оккупантов – проблемы с логистикой из-за повреждений Ясиноватского узла

С сегодняшнего дня у российских оккупантов прибавится проблем. Речь идет прежде всего о перебоях в логистике из-за разрушения еще одного стратегически важного сообщения.

Как отметил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко, неудобства в транспортировке будут спровоцированы отсутствием Ясиноватского транспортного железнодорожного узла.

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Что рассказал Андрющенко

Комментируя "досадный инцидент", советник городского головы города Мариуполь был немногословен. Однако отметил, что работы оккупантам прибавятся.

Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Попали по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу,

– написал он.

Такие неудобства могут спровоцировать проблему с логистикой и затормозить передачу оружия.

Ясиноватая: справка

Ясиноватая – город, расположенный в 21 километре от Донецка. Именно здесь проходил железнодорожный узел. В пяти направлениях отсюда расходятся железнодорожные пути, которые соединяли Ясиноватую с Киевом, Луганском, Днепропетровском, Харьковом и российским Ростовом-на-Дону.

Летом 2014 г. в ходе войны на Донбассе в населенном пункте развернулись боевые действия.

Контроль за городом для российских оккупантов имел определяющее значение, поскольку таким образом они могли контролировать пути сообщения между Донецком и Горловкой.

Во время войны город был захвачен группировками пророссийских боевиков.

17 августа произошло повторное освобождение города Ясиноватая 95-й бригадой ВСУ, однако 17 сентября повторно потеряли контроль над территорией.

В марте 2016 года боевые действия рядом с Ясиноватой возобновились в результате боев за контроль над автотрассой Донецк – Константиновка.

Обстрелы Донбасса: главное

За последние сутки вражеские войска беспощадно били по Донецкой области из всех возможных видов оружия: авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. О количестве погибших и раненых не сообщают, однако подчеркивают, что жертвы есть.

Российские оккупанты обстреляли :

Авдеевку,

Дробышево,

Дроновку,

Дружковку,

Железное,

Мариуполь,

Марьинку,

Нью-Йорк,

Северное,

Рай-Александровку,

Святогорск,

Свято-Покровское,

Северск,

Торецк,

Яровую.

Сообщается о значительных повреждениях Бахмута. Очевидцы отметили, что после обстрелов российских захватчиков город выглядит как сплошные развалины. Кроме этого утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка, что в Краматорском районе. Спасателям удалось ликвидировать площадь возгорания в 50 квадратных метров. После разбора завалов здания найдено 9 пострадавших и 2 погибших.

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