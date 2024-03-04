Мобилизация в Украине: кто может получить отсрочку в марте

В Украине готовят ко второму чтению законопроект о мобилизации. Согласно законодательству Украины, отсрочка от мобилизации возможна, только если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из пяти категорий.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка не означает освобождение от военной службы, а речь идет об откладывании выполнения воинской обязанности на неопределенный срок. Граждане, которые получили отсрочку, остаются зарегистрированными в системе воинского учета.

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Кому предоставляется отсрочка от мобилизации

Существует всего пять вариантов, как можно получить отсрочку от мобилизации:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением или приобретением научной степени;

из-за брони.

Подробнее об отсрочке по уходу за пожилым человеком или инвалидом

Этот тип отсрочки предусматривает, что лицо постоянно занимается уходом за своими родителями или родителями своего партнера, которые по медицинскому заключению нуждаются в постоянной опеке.

Аналогично отсрочка от мобилизации по причине ухода за инвалидом касается опекунов лиц с инвалидностью I и II группы, которые были признаны недееспособными по решению суда, а также имеют заключение медицинской комиссии, что больной нуждается в постоянном уходе и никто, кроме призывника, не может обеспечить этот уход.

По состоянию здоровья

Отсрочка от армии, если жена инвалид III группы, невозможна.

Украинское законодательство не только предоставляет возможность получения отсрочки от призыва, но также предусматривает случаи, когда мобилизация вообще недопустима. Например, это может касаться ситуаций, когда лицо имеет тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, инфекционные заболевания (такие как гепатит или СПИД), психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрению, или находится в состоянии после операции.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Вениславский прокомментировал норму по демобилизации, прописанную в законопроекте о мобилизации. По его словам, вопрос сроков демобилизации комитет рассмотрит в закрытом режиме, поскольку к заседанию привлекут также представителей сектора безопасности и обороны. Нардеп отметил, что цифра в 36 месяцев – это ориентир, консенсус, к которому склоняется большинство. В то же время конкретные сроки, детали и механизм будут еще обсуждать.

Также Вениславский рассказал, что мужчины, которые являются военнообязанными и получили инвалидность второй и третьей группы после начала полномасштабной войны, должны будут пройти повторный медицинский осмотр для подтверждения своего состояния здоровья. Это требование также касается мужчин в призывном возрасте, которые имеют статус "ограниченно годных".

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации состоится не раньше второй половины марта. Сейчас комитет завершил просмотр основных 16 блоков по которым были поданы поправки.

Мужчину у которого после операции установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы, не будет привлечено к войне. Кроме того, беременную женщину не мобилизуют, даже если она имеет военную специальность.