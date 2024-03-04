Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", відстрочка не означає звільнення від військової служби, а йдеться про відкладання виконання військового обов'язку на невизначений термін. Громадяни, які отримали відстрочку, залишаються зареєстрованими в системі військового обліку.

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Кому надається відстрочка від мобілізації

Існує всього п'ять варіантів, як можна отримати відстрочку від мобілізації:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

у зв'язку з професійною діяльністю;

у зв'язку з навчанням або набуттям наукового ступеня;

через бронь.

Детальніше про відстрочку по догляду за літньою людиною або особою з інвалідністю

Цей тип відстрочки передбачає, що особа постійно займається доглядом за своїми батьками або батьками свого партнера, які за медичним висновком потребують постійної опіки.

Аналогічно відстрочка від мобілізації з причини догляду за людиною з інвалідністю стосується опікунів осіб з інвалідністю I і II групи, які були визнані недієздатними за рішенням суду, а також мають висновок медичної комісії, що хворий потребує постійного догляду і ніхто, окрім призовника, не може забезпечити цей догляд.

Важливо! Відстрочка від армії, якщо дружина – особа з інвалідністю III групи, неможлива.

За станом здоров'я

Українське законодавство не лише надає можливість отримання відстрочки від призову, але також передбачає випадки, коли мобілізація взагалі неприпустима. Наприклад, це може стосуватися ситуацій, коли особа має важкі деформації опорно-рухового апарату, інфекційні захворювання (такі як гепатит або СНІД), психічний розлад, хворобу Дауна, шизофренію, або перебуває в стані після операції.

Зверніть увагу! Чоловіка, у якого після операції встановлені металофіксатори та інші ендопротези, не буде залучено до війни. Крім того, вагітну жінку не мобілізують, навіть якщо вона має військову спеціальність.

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