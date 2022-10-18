У них нет другого выхода как сдаться: у каких стран Россия может попросить помощи

Российские убийцы ищут союзников. Оккупантам удалось сделать это с Ираном. Они могут попытаться привлечь КНДР.

Об этом в интервью для 24 канала рассказал специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто.

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"Если кто-то и обратится за помощью в КНДР – это значит, что он стоит на коленях. То есть это нереально. У русских еще много карт в рукаве, за исключением ядерного оружия, не будем себя обманывать", – сказал военный.

Не спасет и ядерное оружие

По словам Дебатто, у России все еще есть огромные запасы советского оружия. Этого хватит, чтобы долго терроризировать украинцев.

"Они могут бомбить постоянно несколько недель, но потом все закончится. И здесь они ничего не сделают, потому что просто не будет откуда взять оружие", – отметил Дебатто.

Военный считает, что россияне не будут сдаваться и не будут прекращать войну, пока президентом является Владимир Путин. Однако для захватчиков нет другого варианта как сдаться, поскольку против них весь мир.

Для Путина здесь вообще нет иного выхода. Даже если он применит тактическое ядерное оружие, то все станет гораздо хуже. Для России один только выход – сдаться или проиграть, – сказал Дебатто.

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