Апокалипсиса не произошло: кто на самом деле стоит за "атакой" на Кремль

Прошла "ночь после Кремля". Апокалипсиса не произошло. В Киеве и Одессе было шумно ночью, но без особых успехов для россиян и в пределах обычной громкости последних ночей.

Что это было?

Правда, украинское командование скромно, почти между строк, вспоминает, что на Киев вместе с "Шахидами" долетело что-то баллистическое, и это мы успешно сбили.

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Это первый раз мы сбили что-то баллистическое, это немного сенсация. Судя по всему, Patriot работают. Интересно, конечно, куда эта баллистическая штуковина летела (и сколько их было). Но это точно не апокалипсис, которого некоторые боялись.

И вопрос до сих пор актуален – что же это было в Кремле? Как всегда, версии могут быть три:

это мы;

это Путин;

это не мы и не Путин.

Относительно версии №1. Могли ли это быть мы? Могли. Конечно, оно не летело из Украины, а просто один из орлов Буданова мог выпустить птичку из клетки где-то в подмосковном лесу.

Зачем? Для унижения Владимира Путина перед сакральной датой. Демонстрация слабости для дальнейшего расшатывания ситуации внутри российских элит. Стимулирование русских генералов на эмоциональные поступки, ведущие к ошибкам. Много причин.

Главная – снова показать, что русский царь нагой и заставить его нервничать по поводу того, что еще больше подданных в России это поймут. Стимулировать таким образом его страх за собственную задницу. А дальше то ли здоровье ухудшится, то ли он станет еще большим параноиком, что очень вредит адекватным действиям. Поэтому был ли у нас мотив? Был.

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Конспирологическая версия

Вторая версия. Это сам Путин. Чтобы получить разрешение на что-нибудь страшное. Эту версию подпитывает удивительное появление видео. Оно появилось не утром, а днем после обеда. Много видео одновременно с официальными комментариями провластных СМИ.

Против этой версии говорит то, что для того, чтобы пойти на такое самоунижение, Путину нужна была бы мотивация наивысшего уровня. Что-то, что может оправдать такое унижение. И вот здесь начинаются проблемы, потому что трудно что-то такое найти.

Теоретически мы можем подумать, что они очень боятся украинского контрнаступления – тем более что думать о таком приятно – и хотят заставить Украину отказаться от атаки. Для этого где-то под одеялом начинают шантажировать Киев и весь мир ядерной атакой или чем-то ужасным, говоря, что у них теперь есть моральное право на такую атаку. Потому что Украина, мол, атаковала Кремль.

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Мы помним, что в слитых документах говорилось, что однажды американцы узнали такие планы и остановили атаку, потому что боялись эскалации. Какие-то сигналы от россиян, о том, на что они способны в случае атаки на Кремль и лично Путина, они могли слышать.

Эта версия слишком конспирологическая, но теоретически возможна. Против нее говорит тот факт, что пока американская разведка не сообщала о какой-либо подготовке ядерных ударов, а это не простой процесс. Без такой подготовки шантаж не работает.

И опять же. Это было огромное личное унижение Путина. Пойти на это они должны только по очень важной причине. Никакое стимулирование российского общества для единения в борьбе против "коварной" Украины здесь не работает.

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Тайна, которую мы не узнаем

Ну и третья версия. Мы думаем, что это Путин и боимся провокаций. Путин думает, что это мы и психует. Однако это кто-то третий. Тот, кто хочет заставить Путина психовать и делать какие-то более радикальные шаги.

Это может быть какая башня Кремля? Может быть. Это могут быть даже какие-то радикалы в России типа Гиркина и его сумасшедшего клуба нацистов. Эта операция не очень дорогая.

Узнаем ли мы, что же произошло на самом деле? Вряд ли. Разве что когда-нибудь очередной городской сумасшедший из США сольет очередную порцию секретов.