Режим Путина можно свергнуть одним способом: что может запустить процесс в России

Бесполезно надеяться, что россияне восстанут против тоталитарного режима Владимира Путина и свергнут диктатора. Российское население может десятилетиями терпеть все выходки своего президента, но точно не будет пытаться что-то изменить.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что есть только один способ сменить власть на территории страны-агрессора.

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Как сбросить Путина

Рядовые россияне уже начинают ощущать на себе первые последствия украинских ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам России. В частности, в стране заканчиваются запасы бензина. По данным Politico, только в течение последней недели цены на дизель выросли на 10%, а цены на бензин достигли шестимесячного максимума и повысились более чем на 20% с начала года.

Логично, что это должно было бы вызвать возмущение населения, прежде всего к власти из-за того, что начала войну в Украине, которая постепенно переходит на территорию страны-агрессора. Однако, к сожалению, российское общество построено иным образом и такая схема не работает.

Так, уменьшилась переработка нефтепродуктов, цены выросли, но результата никакого. Конечно, недовольство будет, но это ни во что не конвертируется. Народ не пойдет и не поднимет вилы на кого-то. Я имею в виду под вилами оружие,

– отметил Яковенко.

По его словам, когда в России существует внутренняя армия, которая нацелена на подавление потенциального бунта, то нет никаких шансов, что это произойдет.

Тоталитарные фашистские режимы изнутри не сбрасываются. В истории человечества еще не было таких случаев, поэтому сейчас все решается на поле боя в Украине.

Только тотальное поражение России на фронте, в частности, когда начнут отваливаться намоленные территории как Крым, в который Кремль вложил большое количество мифов, возникнет ощущение, что царь ненастоящий и пора войску бунтовать. По моему мнению, это станет переломным моментом, но до этого, к сожалению, далеко,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Запад не сформировал конечную цель

Самая главная проблема заключается в том, что Запад на сегодняшний момент не сформировал цели этой войны – фашистский режим Путина должен быть уничтожен.

Помощь от США, за которую 20 апреля наконец проголосовала Палата представителей, это то, что позволит сохранить какое-то количество жизней украинских солдат и не позволит украинской армии терять новые территории, но 61 миллиард долларов – это не сумма победы,

– добавил Яковенко.

Он отметил, что если бы цель войны была сформулирована, то это, конечно, совсем другие деньги, а не 61 миллиард долларов. Этих средств достаточного для того, чтобы Украина не проиграла, но эта сумма и близко не похожа на ту, чтобы Вооруженные Силы смогли победить.

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