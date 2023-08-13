Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, в окружении Путина достаточно людей, которые могли бы совершить успешное покушение на него.

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Как можно убить Путина

За долгие годы своего правления российский диктатор оцепил себя целой армией охранников. Как ни парадоксально, но вероятнее всего, что может произойти в такой ситуации – это покушение на Путина от его охранников.

"Это могут сделать Алексей Бережной или Дмитрий Кочетов, руководители президентской охраны и ФСО соответственно. Эти два человека постоянно контактируют с Путиным, и именно поэтому могут быть для него опасны", – объяснил Жирнов.

Для того чтобы это произошло, не им обязательно выполнять это убийство лично. Достаточно будет только приказать людям, которые будут охранять Путина – и они выпустят в него пулю из пистолета Макарова.

С кем еще контактирует Путин

Теоретически российского диктатора может убить любой человек, с которым он не боится общаться. Жирнов отмечает, что здесь речь не идет о Рамзане Кадырове или других российских военных, которых перед посещением Путина тщательно обыскивают.

"Это может быть патриарх Кирилл или личный духовник Путина Тихон Шелкунов. Также это может быть Алина Кабаева или любой человек, имеющий столь близкие отношения с российским диктатором", – предположил бывший сотрудник спецслужб.

Обратите внимание! Для того чтобы любой человек имел мотивы для убийства Путина, его благосостояние не должно зависеть от нынешнего режима.

Сергей Жирнов о людях, которые могут покушаться на Путина: смотрите видео

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