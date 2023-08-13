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Як можна вбити Путіна
За довгі роки свого правління російський диктатор оточив себе цілою армією охоронців. Як не парадоксально, але найімовірніше, що може статися в такій ситуації – це замах на Путіна від його охоронців.
"Це можуть зробити Алєксєй Бєрєжной або Дмітрій Кочєтов, очільники президентської охорони та ФСО відповідно. Ці дві людини постійно контактують із Путіним, і саме тому можуть бути для нього небезпечними", – пояснив Жирнов.
Для того, щоб це сталося, не їм обов'язково виконувати це вбивство особисто. Достатньо буде лише віддати наказ людям, які будуть охороняти Путіна – і вони випустять у нього кулю з пістолета Макарова.
З ким іще контактує Путін
Теоретично російського диктатора може вбити будь-яка людина, з якою він не боїться спілкуватися. Жирнов наголошує, що тут не йдеться про Рамзана Кадирова чи інших російських військових, яких перед відвідинами Путіна прискіпливо обшукують.
"Це може бути патріарх Кіріл або особистий духівник Тихон Шелкунов. Також це може бути Аліна Кабаєва або будь-яка людина, що має настільки близькі відносини з російським диктатором", – припустив колишній спецслужбовець.
Сергій Жирнов про людей, які можуть здійснити замах на Путіна: дивіться відео
Як справи у російського диктатора: останні новини
- Після оголошення про ордер на арешт гаазького суду, Путін вже не має можливості подорожувати світом і вести перемовини наживо. Його візит у Південноафриканську республіку зірвався, тож тепер він намагається домовитись про зустріч з Реджепом Ердоганом у Туреччині.
- Водночас ситуація в Росії після заколоту Пригожина є досить непростою: диктатор боїться, що наступний заколот проти нього може бути успішним. Тому він віддав наказ передати танки на озброєння росгвардії, яка підпорядковується йому особисто й не залежить від наказів генералітету.
- Також наступного року на Путіна чекають вибори. Водночас для того, щоб уникнути поразки у війні, він буде змушений мобілізувати близько півмільйона військовозобов'язаних.
- Через це диктатор вже прийняв відповідні закони, які обмежують права тих, хто підлягає призову та "націоналізують" пошуковик Яндекс, який і без того працює на Кремль.