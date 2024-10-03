Кто и где может вручать повестки
В мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он внес некоторые изменения относительно того, кто и где может вручать повестки военнообязанным.
Отныне вручать повестки могут не только работники ТЦК и СП. Это определено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
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Кто и где может вручить повестку
Согласно действующему законодательству, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и должны были обновить свои учетные данные в течение 2 месяцев. Сейчас же продолжается всеобщая мобилизация, из-за войны, развязанной Россией. Военнообязанным могут вручить повестку, чтобы пройти ВВК или явиться в ТЦК.
В общем, повестки могут вручать:
- представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете)
- представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов)
- работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);
- руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
- управляющие многоквартирных домов (ОСМД).
В то же время лицо, которое вручает повестку, по требованию военнообязанных обязано назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение.
Вручать повестки могут по месту жительства, делать, на улице, общественных местах или на блокпостах. Однако, документ с вызовом в ТЦК должен быть соответственно заполнен. Согласно законодательству, в повестке обязательно должны указать:
- фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку;
- цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.