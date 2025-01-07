Кто из мужчин может выехать за границу с января 2025 года

В Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Владислава Косача в комментарии "РБК-Украина". Существует 7 категорий мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины.

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Какие категории мужчин имеют право на выезд за границу

Кому из мужчин разрешено выезжать за границу:

мужчины, старше 60 лет;

лица с инвалидностью; мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет или являются родителями трех или более несовершеннолетних детей;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;

если лицо сопровождает жену или родителей с инвалидностью;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

мужчины, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе;

те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, которые нуждаются в постороннем уходе.

Какие документы необходимы для выезда за границу

По словам Владислава Косача, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Если лицо имеет отсрочку от мобилизации, выезд за границу возможен при условии наличия соответствующей отметки в этих документах.

Мужчины, зачисленные в учебные заведения за рубежом, могут выехать для продолжения обучения при условии предъявления документов, подтверждающих зачисление. Зато те, кто постоянно проживает за пределами Украины, больше не имеют права выезжать из страны во время военного положения.

Как отметил адвокат, в случае необходимости лечения за рубежом из-за недоступности медицинских услуг в Украине лица также имеют право на выезд.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услуг, что сейчас ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", – объяснил Косач.

Для мужчин, которые имеют рабочий контракт за рубежом, действуют отдельные условия. Для выезда необходимо иметь официальный контракт, разрешение от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

Чтобы получить разрешение на выезд для трудоустройства за границей, мужчины должны подать подтверждающие документы в военкомат. К ним могут входить приглашение от работодателя, копия паспорта, а при необходимости – справка об отсутствии судимости. После проверки военкомат выдает соответствующее разрешение.