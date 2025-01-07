Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Владислава Косача у коментарі "РБК-Україна". Існує 7 категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України.

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Які категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон

Кому з чоловіків дозволено виїжджати за кордон:

чоловіки, старші 60 років;

особи з інвалідністю; чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років або є батьками трьох чи більше неповнолітніх дітей;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю;

якщо особа супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни;

чоловіки, які були зняті з військового обліку за станом здоров'я або є тимчасово непридатними до служби;

ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю або іншими людьми, які потребують стороннього догляду.

Які документи необхідні для виїзду за кордон

За словами Владислава Косача, чоловіки віком від 18 до 60 років при перетині кордону зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. Якщо особа має відстрочку від мобілізації, виїзд за кордон можливий за умови наявності відповідної позначки у цих документах.

Чоловіки, зараховані до навчальних закладів за кордоном, можуть виїхати для продовження навчання за умови пред’явлення документів, що підтверджують зарахування. Натомість ті, хто постійно проживає за межами України, більше не мають права виїжджати з країни під час воєнного стану.

Як зазначив адвокат, у разі необхідності лікування за кордоном через недоступність медичних послуг в Україні особи також мають право на виїзд.

"Якщо пацієнт потребує тривалого або дороговартісного лікування, а також медичних послуг, що наразі обмежені в Україні через повномасштабну війну, такий громадянин може бути направлений на лікування за межі країни", – пояснив Косач.

Для чоловіків, які мають робочий контракт за кордоном, діють окремі умови. Для виїзду необхідно мати офіційний контракт, дозвіл від військкомату та документи, що підтверджують мету поїздки.

Щоб отримати дозвіл на виїзд для працевлаштування за кордоном, чоловіки повинні подати підтверджувальні документи до військкомату. До них можуть входити запрошення від роботодавця, копія паспорта, а за потреби – довідка про відсутність судимості. Після перевірки військкомат видає відповідний дозвіл.