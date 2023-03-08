Какие болезни кожи могут стать основанием для исключения из военного учета

После начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается общая мобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако исключить из военного учета могут тех, кого не могут призвать в армию из-за наличия определенных болезней, в частности, заболеваний кожи.

При этом окончательно пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного. Список заболеваний и медицинских состояний указан в приказе Министерства обороны Украины №402 и он достаточно обширен, сообщает 24 Канал.

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Болезни кожи, которые могут стать основанием для исключения из военного учета

Среди множества болезней и медицинских состояний отмечены и разные заболевания кожи. Однако таких, которые могут стать основанием для исключения из военного учета в военное время три. Это:

атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова,

пузырчатка обыкновенная,

герпетиформный дерматит.

Другие кожные заболевания делают человека непригодным или временно непригодным для военной службы в мирный период.

Какие врачи проводят осмотр во время медкомиссии

Во время прохождения медкомиссии военнообязанному нужно пройти несколько врачей. Однако это происходит после получения повестки и явки в ТЦК и СП.

В медучреждении военнообязанного должны осмотреть:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

При этом врачи могут направить на обследование других специалистов. Однако только в случае необходимости.

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