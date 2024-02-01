Кто не подлежит мобилизации в феврале в случае принятия нового законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в законы о мобилизации, учете, военной службе от правительства. Он предусматривает изменения в перечне оснований для предоставления отсрочки.

Кто может рассчитывать на отсрочку в случае принятия законопроекта о мобилизации в его нынешней версии, рассказал 24 Канал.

Полный текст матариала Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

Кто не будет подлежать мобилизации

Освобождаются от военной службы люди с инвалидностью всех групп;

Лица с инвалидностью II и III групп, которые оформили ее за время "полномасштабки", должны пройти повторный осмотр на непригодность к военной службе. Эта норма не касается мужчин, которые получили инвалидность II и III групп после заболевания или ранения во время защиты Украины;

на непригодность к военной службе. Эта норма не касается мужчин, которые получили инвалидность II и III групп после заболевания или ранения во время защиты Украины; Освобождаются от призыва на военную службу женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

Освобожденные из плена военные будут иметь дополнительные 90 дней отпуска с сохранением выплат, если продолжат службу.

Отсрочка для лиц, которые имеют родных с инвалидностью

Право на отсрочку будут иметь военнообязанные, у которых есть родные с инвалидностью I и II группы, но с определенными особенностями, в частности:

- I группы инвалидности члены семьи I степени родства (родители, второй из супругов, дети) при условии осуществления постоянного ухода за таким лицом, а также II степени родства (родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки) при условии отсутствия у таких лиц родственников I степени родства,

– II группы инвалидности члены семьи I степени родства, заняты постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

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