Кто-то очень не хочет нести ответственность, – Монастырский о ДТП с кортежем Ярославского

Денис Монастырский пожаловался на фальсификацию дела о ДТП с участием кортежа Александра Ярославского. Также глава МВД Украины призвал самого бизнесмена как можно скорее вернуться в Украину.

У Министерства внутренних дел к Ярославскому "есть много вопросов". Об этом Монастырский сказал в своем обращении.

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Кто-то очень не хочет нести ответственность

Глава МВД подчеркнул, что, несмотря на увольнение начальника харьковской полиции, попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Он добавил, что заинтересованные люди пытались повесить смерть человека на одного из посторонних.

Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье "Скрытие доказательств". Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное,

– сказал Монастырский.

Он предположил, что срочный вылет Ярославского из Украины мог не быть связан с гибелью человека. Однако призвал его вернуться на родину как можно скорее.

ДТП с кортежем Ярославского: главное

9 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил насмерть пешехода, а рядом нашли номерные знаки авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

На следующий день президент футбольного клуба "Металлист" вместе с тестем Сергеем Свентицким вылетели из Харькова в Великобританию. Объяснили это домашней поездкой.

Александр Ярославский заявил, что в момент трагедии находился дома и спал, но полиция его вызвала на допрос как предполагаемого участника происшествия.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители поспешили с объявлением подозрения и призвала бизнесмена вернуться в Украину.

Заметим, что мужчина из компании бизнесмена пришел в милицию и заявил, что был за рулем. Однако выяснилось, что он лжет, ведь во время ДТП находился в другом месте. Поэтому против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии преступления. В настоящее время он скрывается от следствия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уже уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина. Все из-за попыток скрыть преступление и за представление ложных показаний. А 15 февраля в соцсетях появилась информация о том, что полиция Чугуева зарегистрировала информацию о краже вещдоков по делу о ДТП с кортежем Ярославского. Правоохранители подтвердили эту информацию.

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео