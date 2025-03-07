Не хватит и столетия: сколько времени России нужно, чтобы оккупировать всю Украину

Российские атаки на Востоке продолжаются. Осенью 2024 года враг значительно нарастил темпы продвижения. В начале 2025 года наступление противника немного замедлилось.

В последнее время темпы продвижения россиян уменьшились. Это подтвердили, в частности, в украинской разведке. В то же время в ГУР предупредили, что на оккупированных территориях остается значительная группировка врага – около 620 тысяч военнослужащих, передает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Сколько времени России нужно для полной оккупации Украины

В прошлом году Россия достигла медленного прогресса в Украине ценой в сотни тысяч погибших и раненых солдат. И это все ради захвата территории, которая немного превышает размеры штата Род-Айленд.

По словам журналиста Грэма Вуда, если оккупанты продолжат наступать в таком темпе, то им понадобится примерно 118 лет, чтобы полностью захватить Украину.

В статье он вспоминает слова Дональда Трампа и Джей Ди Венса во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Тогда оба политика говорили украинскому президенту, что его страна не побеждает в войне и в "очень плохом положении". Впрочем, они забыли упомянуть о том, что и Россия также не побеждает, ее положение тоже сложное.

Журналист пообщался с Андреем Лисцовичем, который руководит благотворительной организацией Ukraine Defense Fund. Эксперт убеждает, что война будет выиграна не той стороной, которая производит больше артиллерийских снарядов, а той, которая эффективно экипирует свои войска такими предметами, как аккумуляторные батареи и радиопередатчики.

Джордж Баррос из Института изучения войны сказал, что война замедлилась до такого уровня, что обе стороны берут и теряют лишь несколько квадратных миль пустой земли за раз. "Россияне не прорываются через урбанизированную местность", – отметил он. "Это в основном незаселенные степи, с несколькими селами и только двумя операционно значимыми городами за весь прошлый год. Вот и все, что они могут показать", – подытожил аналитик.

Материальные потери ради этой территории были шокирующими. В одной из главных зон боевых действий в Донецке, по словам Барроса, Россия "потеряла примерно 500 танков и 1000 бронетранспортеров - фактически по дивизии на каждые 10 километров продвижения". Он сообщил, что в последнее время зафиксировано использование Россией вьючных мулов вместо механизированной техники. Применять их на равнинах восточной Украины – это признак отчаяния.

"Россияне сжигают свои запасы советских времен", – сказал Баррос. По его словам, Уралвагонзавод, российский танковый завод, и Тульский завод боеприпасов работают без перерыва с момента начала войны. Склады со старой техникой постепенно пустеют, поскольку она отправляется на поле боя и уничтожается. "Если они не получат массовой партии техники от северокорейцев или китайцев, то за 12–18 месяцев россияне приблизятся к критическому дефициту", – сказал Баррос.

Сейчас большинство убийств на передовой осуществляется дронами. И Россия может изготавливать новые дроны гораздо быстрее, чем производить танки. Украина первой нашла умные новые способы использования дронов. Но Россия заметила эти инновации, разработала контрмеры и начала применять дроны сама в значительно больших масштабах, чем ее значительно меньший враг.

Баррос также подчеркнул, что способность России к набору новых военных "полностью разбита". В бедной стране, как Россия, раздача горстей рублей является самой дефиницией отчаяния. Инфляция там приближается к 20% (официально она составляет около 9%), а суверенный фонд страны истощается. Но Украина тоже бедна и имеет проблемы с человеческими ресурсами, как и Россия. Лисцович отметил, что население России втрое больше, чем Украины, и когда деньги закончатся, российское население можно будет просто заставить воевать – что поставит его в примерно такое же деморализованное положение, в котором сейчас находится Украина.

В 2022 году все аналитики предполагали, что Путин и Россия будут лучше подготовлены к затяжной войне против меньшей Украины. Но эта гипотеза оказалась ошибочной. Теперь затягивание конфликта вредит больше России, чем Украине,

– подытожил Баррос.