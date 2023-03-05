Специалисты какой отрасли получили стопроцентное бронирование от мобилизации

В Украине более года идет полномасштабная война, а потому и всеобщая мобилизация. Чтобы критически важные предприятия могли успешно работать, они могут забронировать от мобилизации собственных работников.

Часто доля забронированных работников может достигать 50% персонала. Однако есть и категория специалистов, которым предоставили стопроцентное освобождение от мобилизации. Речь идет о банковских инкассаторах.

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Почему банковские инкассаторы получили полную бронь

Согласно нормативной базе, банковские инкассаторы составляют отдельную категорию банковских служащих, на которых распространяется полная бронь от мобилизации, как и на глав правлений банков. Это связано с их ролью в обеспечении бесперебойной работы банковских отделений в период войны. В частности, при перевозке наличных денег и ценностей.

Такое бронирование предполагается:

приложением №56 к распоряжению Кабмина от 18.03.2015 №493-р "Перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию в период мобилизации и военное время и работающих в банковской системе Украины",

циркуляром Нацбанка №56-0007/10/ДСК от 12 января 2023 года.

При этом бронирование от призыва касается и инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков, и инкассаторов, работающих в банковских отделениях (филиалах) в регионах. Более того, под него попадают также старшие инкассаторы и инкассаторы-водители автотранспорта. Также от призыва освобождаются все работники подразделений безопасности банков.

Кто еще подлежит бронированию без количественного ограничения

Кроме работников банковских учреждений бронированию без количественного ограничения подлежат военнообязанные, которые:

занимают должности государственной службы категорий "А" и "Б". Это: руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию и их заместители; руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители; работники патронатных служб;

занимают должности первой – четвертой категории (в органах местного самоуправления);

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместителями;

являются работниками предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместителями;

являются работниками специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.