Все уже поделено: африканские активы Пригожина достанутся 3 структурам Путина

Смерть главаря ЧВК "Вагнера" была выгодна не только диктатору Владимиру Путину и главе минобороны страны-агрессора Сергею Шойгу. В России нет ни одной группировки, которой Евгений Пригожин нужен был жив.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она отметила, что у ЧВК "Вагнера" заберут все наследие Пригожина.

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Для россиян грабить – обычное дело

Сейчас в Африку пришли три мощных структуры от диктатора Путина. В частности, структура Олега Дерепаски, Геннадия Тимченко и "Газпрома". На место головорезам, думавшим о своем собственном кармане, пришли те, кто будут думать о корпоративном кармане Путина.

Все уже поделено,

– подчеркнула Романова

За последние сто лет ни одно поколение в России не оставило своим потомкам наследство. Каждое новое поколение начинает все сначала, наблюдая как их предшественники сами себя уничтожают в репрессиях или войнах.

"Страна без наследства и без корней. Поэтому для новых поколений россиян грабить – обычное дело. Я не думаю, что дети Пригожина это ангелочки с крыльями. И мне не жаль, что они не получат наследство", – сказала российская оппозиционная журналистка.

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Пригожин был костью в горле всем

Шойгу желал смерти "повару Путина" в первую очередь из-за денег и одновременно, чтобы смыть позор кровью. А вот российскому узурпатору нужно было высушить свои мокрые штанишки, которые увидел весь мир во время мятежа. Таким образом Путин якобы показал, что он просто на мокрое сел и до сих пор остается тем "кровавым пацаном", который взрывал дома в Москве.

Например, губернатор Петербурга Александр Беглов получит достаточно большую часть наследия предводителя вагнеровцев. Из Сирии и Ливии Пригожина выдавливали заместители министра обороны страны-агрессора.

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