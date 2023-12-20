Дугин, Ковальчук, Багдасаров: на чьи идеи Кремль опирается в своих маниакальных решениях

Бытует мнение, что очень часто Кремль действует нерационально и безрассудно, самостоятельно попадая в ловушку своих политических мифов, создаваемых десятилетиями. Однако на самом деле, даже руководствуясь крайне безумными идеями, Владимир Путин способен находить для них полезное его режиму применение.

Об этом в своем материале, посвященном засекреченному исследованию российской академии наук, рассуждает журналист Алексей Чибисов. Также он выделяет трех российских идеологов, которые оказывают непосредственное влияние на то, какие решения принимал Путин.

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Какие идеи влияют на Путина

В годы, предшествовавшие российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины, в российском обществе широкое распространение получили идеи реваншизма по отношению к Западу. Те, кто считал распад СССР "трагедией", обвиняли в нем не ошибки партийных чиновников, а "коварство" демократий.

Из этого контекста и родилось так называемое "евразийство" – эфемерно-фашистская концепция псевдофилософа Александра Дугина, пытавшаяся дать ответ на вопрос, как России в 21 веке восстановить свой имперский статус.

Эта концепция предполагала, что у российского этноса есть "цивилизационная миссия" – объединить все страны бывшего СССР в единое государство, которое вновь бросило бы вызов "англосаксам". Как и в любой другой фашистской концепции, демократия в таком случае уступала место диктатуре, а нарушение международного права – необходимости выполнять "замысел истории".

Этот "антизападный" бред разделял и близкий друг Путина Юрий Ковальчук, который, по слухам среди российских обозревателей, оказывает существенное влияние на диктатора. Ковальчук не публикует статей со своими мыслями, однако он был важен тем, что мог дополнительно склонять Путина к крайне нерациональным решениям, как полномасштабное вторжение в Украину.

Как Россия начала реализовывать постулаты "евразийства"

Параллельно с началом "антизападного" поворота в России в конце 2000-х и начале 2010-х, страна-террористка начала восстанавливать свое влияние на страны Африки и Азии, ранее входившие в зону влияния СССР.

Для реализации таких задач был создан, в частности, и ПВК "Вагнер", "кошмаривший" Сирию и Африку, способствуя там российским интересам и, в случае необходимости, даже организуя там перевороты. Но это все было бы невозможно без людей, которые бы стояли за этой "грязной работой".

Одним из таких "практиков" евразийства стал Семен Багдасаров, который по заказу Кремля продвигал необходимую для Путина повестку дня в открытых к российскому влиянию регионах мира, а кроме того – работал над механизмом обхождения санкций через страны Азии.

Теперь страна-террорист использует наработанные годами скрытую деятельность связи для того, чтобы достичь более благоприятной для себя геополитической ситуации. В частности, агрессор заинтересован в возникновении новых конфликтов с последующими миграционными кризисами, которые только усугубляют общемировую стабильность.

Соответственно, теперь на когда-то маргинальные идеи российского фашизма опирается весь российский государственный аппарат, который служит Путину инструментом воплощения этих идей в жизнь.