Путин – "самец", который потерял свою силу, – политтехнолог

Из-за неудач во внутренней и внешней политике влияние Путина в Кремле уменьшается. На его фоне усиливаются другие персоны, использующие такой момент для активного самопиара.

В словах и действиях Путин все меньше напоминает себя самого в начале президентства в России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что в путинском окружении утверждаются такие политические фигуры, как Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

"Пригожин вообще сделал себе публичную карьеру за последние два месяца. Сейчас для российской политики это восходящая звезда. Лишь несколько видео вышли и несколько интервью. Все помнят, как он читал свою речь перед зэками – она была лучшей, чем речь Путина. Путин так "зажигал" в начале своей карьеры", – объяснил политтехнолог.

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По его словам, именно с помощью такой риторики действующий глава Кремля выиграл выборы в 2000 и 2004 годах.

Путин имел яркие "блатные" поговорки о "мочить в сортире", яркие образы и т.д. А сейчас Путин выступает как слабый, потерявший свою прежнюю силу "самец", поэтому он больше и не говорит ничего интересного. А тут вышла новая сила в лице Пригожина, который круче Путина, который был в 2000-х годах. Он "складно поет", как говорят на зоне,

– добавил Шейтельман.

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