Таких людей очень мало: кто может развалить режим Путина

Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин не смог свергнуть террористический режим в России. Однако рано или поздно вертикаль кремлевского диктатора Владимира Путина разобьется.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Александр Невзоров. Он добавил, что Россия ожидает внешнего влияния, чтобы радикально измениться.

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По мнению российского оппозиционера, только внешняя сила сможет окончательно разгромить и завалить путинский режим. ЧВК "Вагнера" хоть и состоят из российских зэков, их все равно воспринимали как некую третью внешнюю силу, которая пришла.

Невзоров предположил, кто развалит режим Путина: смотрите видео

В России нет протестной силы

Российского протеста сейчас не существует. Он был совершенно бездарно потрачен на "мирные" митинги и прочие мелкие глупости.

Сейчас россиянам нужно преодолеть "страх" и выступить против войны. Такие люди есть, однако ничтожно мало и их немедленно власть обнаруживает и рассаживает по тюрьмам или делает что-то, чтобы они навсегда остались в эмиграции,

– сказал Невзоров.

Сейчас у России нет никакой внутренней протестной силы. Однако есть одиночки, которые вроде бы "достойно" ведут себя в вопросе украинской войны. Это люди, у которых есть понимание, что придется говорить внукам, как-то оправдываться перед большим количеством людей и потомками.

Что известно о мятеже Пригожина