Далеко не все за Путина: как россияне разделились по отношению к войне

В России идет подготовка к так называемым выборам президента, результат которых всем уже известен. Владимира Путина поддерживает определенное количество россиян, однако есть и те, кто не будет за него голосовать.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал24 Каналу, что в России есть небольшой процент людей недовольных режимом Путина. Однако они по-разному реагируют на происходящее в их стране. Он отметил, что недовольных можно разделить на несколько категорий.

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Те, кто выехал за границу

Люди уехали еще в первую волну – в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Они поняли, что ничем хорошим все это не закончится, а репрессии будут продолжаться.

Вторая волна уехала после того, как Путин объявил о мобилизации. Потом было еще несколько волн, когда в России вводились определенные законодательные нормы.

Сейчас ожидается еще одна волна тех, кто поедет за границу, а также продажа недвижимости в России из-за нового закона. Согласно ему, власть может отобрать имущество у человека, который не поддерживает Путина и его маниакальные инициативы,

– отметил политтехнолог.

Среди тех, кто выехал из России за границу, есть активные люди, от которых можно ожидать информационной поддержки, а также донатов на ВСУ.

"Когда общаюсь с ребятами из разных подразделений, они рассказывают, что им пишут россияне, которые признаются, что им стыдно за Россию. Они просят разрешения перевести украинским военным средства", –сообщил Тизенгаузен.

Те, кто ждут и боятся

В России есть и те, кто тихо сидит и ждет когда их кто-то вроде "Легиона свободы", РДК (Русский добровольческий корпус – 24 Канал) или же Вооруженные Силы Украины вместе российскими добровольцами придут и освободят их.

Есть такие, кто думает, что либо Борис Надеждин победит на выборах, либо комета ударит в Кремль, что вероятнее, и после этого все в России станет "прекрасно". Все забудут о сотнях тысяч жертв и разрушенных городах,

– отметил Тизенгаузен.

Кроме того есть еще одна категория недовольных, которые сидят тихо и даже близким бояться высказать свою точку зрения, потому что понимают, что на них донесут. По словам политтехнолога в соответствии с новыми российскими автократически-диктаторскими законами их могут наказать за высказывания.

Те, кто за развал России

"Также есть очень редкая категория людей желающих России максимально жестокого удара, а также ее развала. Для них эта гигантская Россия с воюющим мобилизационным потенциалом уже не является родиной", –объяснил он.

Политтехнолог считает, эти люди хотят чтобы их "родина" была наказана, испытала страдания и заплатила репарации.

Те, кто воюет в Украине

"А есть такие ребята из России, которые взяли в руки оружие и освобождают Украину. Если россияне действительно хотят искупить вину и войти в историю как освободители России от тех, кто ведет ее в пропасть, они могут пойти в такие подразделения как РДК. Тогда они впишут свое им золотыми буквами в историю свободной и демократической России", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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