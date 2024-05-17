Дело в том, что Герасимов – это единственный человек в России, который планирует стратегию войны. Это 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Герасимов – автор концепции гибридной войны

Михаил Подоляк отметил, что Шойгу никогда не был важным лицом в России и было понятно, что он "пойдет на выход". Однако больше всего решение Путина ударило по Николаю Патрушеву, который был секретарем Совета безопасности. Все потому, что кремлевский диктатор стал "тенью Патрушева", который до сих пор доминировал.

Герасимов – автор концепции гибридной войны, которую сегодня активно использует Россия. Он очень авторитетный именно в военной среде. Если Путин устранит действующего начальника генштаба России, то изолируется от "элиты" оккупационной армии.

Шойгу – это никто, учитывая компетенции. Герасимов – совсем другая история. Герасимов – это практически единственный человек, который планирует войну и понимает ее в стратегическом смысле этого слова. Мне кажется, что схожих с ним по уровню понимания, что такое война – вообще нет. Насколько он эффективен в этом понимании – это уже другой вопрос,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время Кремль "унизил" Герасимова и поставил большое количество людей, которые будут контролировать каждый его шаг. Но несмотря на это он имеет авторитет в России и разбирается в стратегии долгой войны.

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